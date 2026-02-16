Названы знаки зодиака, которым судьба всегда дарит второй шанс на счастье: таких только двое

Каким знакам судьба всегда дает второй шанс / © Mixnews

Иногда кажется, что кому-то жизнь постоянно подбрасывает испытания, а кому-то — неожиданные подарки. Астрологи говорят: это не случайность, ведь есть люди, которых вселенная буквально ведет за руку, не позволяя окончательно упасть. Представители только двух знаков зодиака обладают уникальной способностью возвращаться к светлому, даже если путь кажется безнадежным. Им открываются новые двери, приходят нужные люди и возникают возможности, которые избавляют от разочарований.

Близнецы

Близнецы принадлежат к тем, кому невероятно везет именно в самые сложные моменты. Когда другие опускают руки, они вдруг получают предложение, совет или шанс, который меняет все. Это объясняется их врожденным умением переходить на новую волну жизни без страха.

Близнецы быстро адаптируются, мгновенно перестраиваются и не боятся отказаться от старого. Они всегда верят, что мир полон возможностей и в нем всегда найдется новая дорога. Вселенная отвечает взаимностью: подбрасывает им людей и шансы, за которые другим приходится бороться годами.

Даже если Близнецы переживают кризис, они редко остаются в нем надолго. Судьба то и дело вытягивает их вверх, давая возможность начать с чистого листа.

Стрелец

Это знак, с которым вселенная буквально сотрудничает. Оптимизм, широта мышления и внутренняя вера в лучшее привлекают к ним положительные события. Даже в ситуациях, когда все на первый взгляд кажется безнадежным, Стрельцам открывается новый путь.

Судьба постоянно дает им вторые шансы:

в любви — когда отношения кажутся обреченными;

в финансах — когда требуется внезапное везение или новый путь заработка;

в карьере — когда появляется перспективный проект или дружелюбный человек.

Стрелец — это знак, который всегда находит выход. И даже если эти люди сами все разрушают своим импульсивным характером, жизнь дарит им шанс собрать все заново.