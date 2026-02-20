ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
120
Время на прочтение
1 мин

Минтай тушеный с овощами на сковороде: рецепт полезного горячего

Минтай, тушеный на сковороде — это простой, полезный обед или ужин за 15 минут.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
76 ккал
Минтай тушеный с овощами на сковороде

Минтай тушеный с овощами на сковороде / © Credits

Блюдо, которое не требует гарнира и вкусно как в горячем, так и в холодном виде.

Ингредиенты

филе минтая
500 г
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
болгарский перец
1 шт.
растительное масло
3 ст. л.
перец черный молотый;
соль

  1. Филе минтая разморозьте, помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на крупные кусочки.

  2. Лук, морковь очистите. Лук нарежьте четверть кольцами, морковь кружочками.

  3. Болгарский перец очистите от семян, плодоножки и нарежьте крупными кусочками.

  4. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите лук и обжарьте до мягкости, добавьте морковь, сладкий перец, перец черный молотый, посолите и обжарьте еще 3-4 минуты, выложите кусочки рыбы, посолите и при постоянном помешивании готовьте еще 10 минут.

Советы:

  • Используйте любую другую рыбу, у которой мало костей.

