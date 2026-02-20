- Дата публикации
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 120
- Время на прочтение
- 1 мин
Минтай тушеный с овощами на сковороде: рецепт полезного горячего
Минтай, тушеный на сковороде — это простой, полезный обед или ужин за 15 минут.
Блюдо, которое не требует гарнира и вкусно как в горячем, так и в холодном виде.
Ингредиенты
- филе минтая
- 500 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- болгарский перец
- 1 шт.
- растительное масло
- 3 ст. л.
- перец черный молотый;
- соль
Филе минтая разморозьте, помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на крупные кусочки.
Лук, морковь очистите. Лук нарежьте четверть кольцами, морковь кружочками.
Болгарский перец очистите от семян, плодоножки и нарежьте крупными кусочками.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите лук и обжарьте до мягкости, добавьте морковь, сладкий перец, перец черный молотый, посолите и обжарьте еще 3-4 минуты, выложите кусочки рыбы, посолите и при постоянном помешивании готовьте еще 10 минут.
Советы:
Используйте любую другую рыбу, у которой мало костей.