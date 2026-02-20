Действительно ли нужно застилать кровать сразу после пробуждения / © Credits

Многих из нас в детстве учили, что как только вы проснулись, надо застелить кровать. Этот ритуал должен был символизировать ответственность, самоконтроль и готовность к новому дню. Однако современная наука все чаще ставит под сомнение эту автоматическую привычку. Действительно ли идеально заправленная кровать утром — это всегда хорошо, рассказало издание Martha Stewart.

Почему не стоит спешить

Влага, пылевые клещи и бактерии

Во время сна наше тело выделяет влагу — через пот и дыхание. Она накапливается в простынях, одеялах и матрасе. Если сразу после пробуждения застелить кровать, эта влага буквально «запечатывается» внутри.

Именно такая среда является идеальной для размножения пылевых клещей, бактерий и даже плесени. Они обожают тепло, влагу и отсутствие вентиляции — все то, что создает плотно заправленная кровать.

Важно для аллергиков

Если вы страдаете от аллергии или чувствительны к пыли, утреннее «проветривание» кровати может дать ощутимый эффект. Когда вы оставляете ее незастеленной хотя бы на некоторое время и открываете окно, то даете влаге испариться, а клещам минимум шансов на жизнь.

Не застилать — не выход

Порядок как антистресс. Несмотря на гигиенические аргументы, эксперты не призывают навсегда отказаться от этой привычки. Наоборот — они советуют просто изменить тайминг. Возвращение к уже заправленной кровати вечером сигнализирует мозгу, что пришло время отдыха. Это помогает стабилизировать режим сна и снижает уровень тревожности.

Визуальный покой. Заправленная кровать мгновенно создает ощущение собранности и чистоты в комнате. Это маленькое действие с большим эффектом. Оно задает спокойный тон пространства, снижает стресс и помогает легче расслабиться вечером.

Идеальный компромисс

Лучше всего подождать 30-60 мин после пробуждения, прежде чем застилать постель. За это время:

тепло и влага испаряются,

уменьшается риск развития клещей и бактерий,

у спальни опрятный вид.

Сделайте кофе, позавтракайте, откройте окно и только потом вернитесь в постель. Вы получите и пользу для здоровья, и психологическое удовольствие от порядка.

Застилать кровать — не плохо, делать это сразу после пробуждения — не всегда полезно. Современный подход к домашнему комфорту заключается не в строгих правилах, а в осознанных привычках.