Нужно ли стирать постельное белье в горячей воде

Стирка постельного белья / © Credits

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Однако возникает вопрос: какой должна быть правильная температура стирки и обязательно ли использовать горячую воду для дезинфекции, или достаточно теплого, даже холодного режима. На все эти вопросы попробовало ответить издание Real Simple .

Достаточно быстро ваше постельное белье может стать грубым и неприятным. Подумайте о поте, жире, мертвых клетках кожи, возможно, немного шерсти домашних животных и других видах загрязнений. Вспомнив обо всем этом, вероятно, вам захочется постирать постельное белье в горячей воде (возможно, даже прокипятить), чтобы сохранить его чистым.

Частота стирки

Рекомендуется стирать простыни еженедельно или хотя бы раз в две недели, если вы не потеете слишком сильно или у вас нет аллергии. В теплое время года или в случае болезни стирку следует проводить чаще.

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Температурный режим для стирки простыней

Здесь все просто: проверьте этикетку по уходу. Лучший способ определить правильную температуру стирки для простыни – просмотреть этикетку или инструкции производителя. Они помогут сохранить качество ткани и избежать повреждения.

Если таковой нет, идеальный температурный режим зависит от материала вашего постельного белья и его цвета. Хлопчатобумажные простыни могут выдерживать горячую воду, тогда как шелковые или бамбуковые ткани лучше стирать в холодной воде. Важно учитывать, что горячая вода может вызвать усадку тканей и способствовать более быстрому выцветанию цветных изделий.

Когда горячая вода — необходимость

Есть несколько случаев, когда стирка в горячей воде является наиболее эффективным решением:

В случае заболевания. Если кто-то в семье болел, лучше использовать горячую воду, а также добавить дезинфицирующие средства (например, кислородный или хлорный отбеливатель), чтобы уничтожить бактерии и вирусы.

При наличии вшей или постельных клопов. Высокая температура воды и сушки поможет уничтожить этих паразитов и предотвратить их распространение.

Для людей с аллергией на пылевых клещей. Хотя даже тёплая вода с моющим средством способна удалить клещей, рекомендуется стирать постельное белье в горячей воде раз в неделю для максимального эффекта.

Для удаления определенных пятен. Пятна от кофе, жира или других пищевых продуктов лучше выводятся горячей водой, тогда как пятна крови или белковые загрязнения следует сначала промыть холодной водой.

Теплая или холодная вода – идеальное решение

Хотя горячая вода может быть полезна в некоторых случаях, обычно нет необходимости каждый раз стирать постельное белье при высоких температурах. Использование теплой или холодной воды имеет несколько преимуществ:

Сохранность ткани. Горячая вода может привести к износу тканей, их усадке и выцветанию.

Экономия энергии. Стирка в теплой или прохладной воде потребляет меньше электроэнергии, что уменьшает расходы на коммунальные услуги и помогает защитить окружающую среду.

Предотвращение закрепления некоторых пятен. Некоторые загрязнения (к примеру, белковые пятна) лучше выводятся прохладной водой, а жаркая вода может сделать их устойчивыми.

Уход за постельным бельем

Кроме выбора правильной температуры стирки, существует несколько дополнительных советов, которые помогут сохранить постельное белье свежим и приятным:

Во избежание повреждения волокон используйте деликатный режим стирки для тонких тканей.

Не перегружайте стиральную машину – это позволяет моющему средству равномерно распределяться и лучше выполаскиваться.

Выбирайте мягкие моющие средства без агрессивных отбеливателей, особенно для цветного белья

Хорошо просушивайте простыни перед сборкой, чтобы избежать появления плесени или неприятного запаха.

По возможности сушите белье на свежем воздухе – это естественный способ дезинфекции и добавление свежего аромата.

Не всегда нужно стирать постельное белье в горячей воде. Выбор температуры зависит от материала, цвета белья и конкретных обстоятельств. Для большинства случаев подойдет стирка в теплой или прохладной воде, это поможет сохранить качество ткани и сэкономить электроэнергию. Однако в случае болезни, появления вшей или аллергии на пылевых клещей использование горячей воды может оказаться необходимостью. Главное – придерживаться рекомендаций по уходу и ваше постельное белье всегда будет оставаться чистым, свежим и комфортным.