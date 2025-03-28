Чи треба прати постільну білизну у гарячій воді

Прання постільної білизни / © Credits

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Однак постає питання: якою має бути правильна температура прання, чи обов’язково використовувати гарячу воду для дезінфекції, або достатньо теплого, навіть холодного режиму. На всі ці питання спробували відповісти видання Real Simple.

Досить швидко ваша постільна білизна може стати грубою та неприємною. Згадайте про піт, жири, мертві клітини шкіри, можливо, трохи шерсті домашніх тварин та інші види забруднень. Згадавши про все це, певно вам захочеться випрати постільну білизну у гарячій воді (можливо, навіть прокип’ятити), щоб зберегти її чистою.

Частота прання

Рекомендується прати простирадла щотижня чи хоча б раз на два тижні, якщо ви не потієте надто сильно чи не маєте алергії. У теплу пору року чи у разі хвороби прання слід проводити частіше.

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Температурний режим для прання простирадл

Тут все просто: перевірте етикетку з догляду. Найкращий спосіб визначити правильну температуру прання для ваших простирадл – це переглянути етикетку чи інструкції виробника. Вони допоможуть зберегти якість тканини та уникнути її пошкодження.

Якщо такої немає, ідеальний температурний режим залежить від матеріалу вашої постільної білизни та її кольору. Бавовняні простирадла можуть витримувати гарячу воду, тоді як шовкові чи бамбукові тканини краще прати у холодній воді. Важливо враховувати, що гаряча вода може спричиняти усадку тканин і сприяти швидшому вицвітанню кольорових виробів.

Коли гаряча вода — необхідність

Є кілька випадків, коли прання у гарячій воді є найефективним рішенням:

У разі хвороби. Якщо хтось у родині хворів, краще використовувати гарячу воду, а також додати дезінфекційні засоби (наприклад, кисневий або хлорний відбілювач), щоб знищити бактерії та віруси.

За наявності вошей чи постільних клопів. Висока температура води та сушіння допоможе знищити цих паразитів і запобігти їхньому поширенню.

Для людей з алергією на пилових кліщів. Хоча навіть тепла вода з мийним засобом здатна видалити кліщів, рекомендується прати постільну білизну у гарячій воді раз на тиждень для максимального ефекту.

Для видалення певних плям. Плями від кави, жиру чи інших харчових продуктів краще виводяться гарячою водою, тоді як плями крові чи білкові забруднення слід спочатку промити холодною водою.

Тепла чи холодна вода - ідеальне рішення

Хоча гаряча вода може бути корисною у деяких випадках, зазвичай немає потреби щоразу прати постільну білизну за високих температур. Використання теплої чи холодної води має кілька переваг:

Збереження тканини. Гаряча вода може спричинити зношення тканин, їхню усадку та вицвітання кольору.

Економія енергії. Прання у теплій чи прохолодній воді споживає менше електроенергії, а це зменшує витрати на комунальні послуги та допомагає захистити довкілля.

Запобігання закріпленню деяких плям. Деякі забруднення (наприклад, білкові плями) краще виводяться холодною водою, а гаряча вода може зробити їх стійкими.

Догляд за постільною білизною

Окрім вибору правильної температури прання, існує кілька додаткових порад, які допоможуть зберегти постільну білизну свіжою та приємною:

Використовуйте делікатний режим прання для тонких тканин, щоб уникнути пошкодження волокон.

Не перевантажуйте пральну машину – це дозволяє мийному засобу рівномірно розподілятися та краще виполіскуватися.

Вибирайте м’які мийні засоби без агресивних відбілювачів, особливо для кольорової білизни

Гарно просушуйте простирадла перед складанням, щоб уникнути появи цвілі чи неприємного запаху.

За можливості, сушіть білизну на свіжому повітрі – це природний спосіб дезінфекції та додавання свіжого аромату.

Не завжди потрібно прати постільну білизну у гарячій воді. Вибір температури має залежати від матеріалу, кольору білизни та конкретних обставин. Для більшості випадків підійде прання у теплій чи прохолодній воді, це допоможе зберегти якість тканини та заощадити електроенергію. Однак у разі хвороби, появи вошей чи алергії на пилових кліщів використання гарячої води може стати необхідністю. Головне – дотримуватися рекомендацій щодо догляду та ваша постільна білизна завжди залишатиметься чистою, свіжою та комфортною.