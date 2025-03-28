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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Росіяни знову атакували ГТС "Суджа" на Курщині

Після першої атаки 21 березня Росія знову обстріляла ГТС "Суджа".

Автор публікації
Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Кадр першої атаки на ГТС "Суджа"

Кадр першої атаки на ГТС "Суджа" / © із соцмереж

Російські війська знову влаштували атаку на газовимірювальну станцію "Суджа" в Курській області. Ворог не контролює цей об’єкт.

Про це повідомив керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Росія знову атакувала газотранспортну систему (газовимірювальну станцію) "Суджа" на Курщині, яку вони не контролюють", — йдеться в короткій заяві.

Водночас у Міністерстві оборони Росії традиційно звинуватили в атаці Україну. Там стверджують, що начебто ЗСУ завдали подвійного удару по станції "Суджа" — об'єкт фактично знищений.

Нагадаємо, вперше росіяни обстріляли газовимірювальну станцію "Суджа" у ніч проти 21 березня та звинуватили в цьому Україну.  

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