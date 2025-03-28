Росіяни знову атакували ГТС "Суджа" на Курщині

Кадр першої атаки на ГТС "Суджа" / © із соцмереж

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Російські війська знову влаштували атаку на газовимірювальну станцію "Суджа" в Курській області. Ворог не контролює цей об’єкт.

Про це повідомив керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Росія знову атакувала газотранспортну систему (газовимірювальну станцію) "Суджа" на Курщині, яку вони не контролюють", — йдеться в короткій заяві.

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Водночас у Міністерстві оборони Росії традиційно звинуватили в атаці Україну. Там стверджують, що начебто ЗСУ завдали подвійного удару по станції "Суджа" — об'єкт фактично знищений.

Нагадаємо, вперше росіяни обстріляли газовимірювальну станцію "Суджа" у ніч проти 21 березня та звинуватили в цьому Україну.