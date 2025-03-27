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- Війна
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Генштаб відповів на заяви РФ про удари БпЛА по енергетичних об’єктах
Міноборони країни-агресорки продовжує штампувати фейки.
Чергова заява Міністерства оборони РФ про нібито порушення Україною умов припинення ураження енергетичних обʼєктів не відповідає дійсності. Так само, як і подібна заява 26 березня
Про це повідомили в Генштабі.
Як заявило військове командування України, 25-27 березня Сили оборони не завдавали ударів БпЛА по енергетичних об’єктах РФ у Курській і Брянській областях, а також по енергетичних обʼєктах на території тимчасово окупованого росіянами українського Криму.
“Військове відомство країни-агресора продовжує штампувати фейки, з метою безпідставних звинувачень України та затягування війни”, — додали в Генштабі.
Нагадаємо, під час переговорів у Саудівській Аравії США та Україна домовилися спільно розробити практичні заходи для впровадження угоди, яка передбачає заборону атак на енергетичну інфраструктуру обох країн.
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