Ударів не припиняли: в ОП спростували заяву РФ про "перемир’я" щодо енергетики

Там додали, що сили ППО кожного дня збивають майже сотню ударних дронів, значна частина з яких, ймовірно, була спрямована саме на об’єкти енергетики.

Російські заяви про начебто припинення атак на українську енергетичну інфраструктуру з 18 березня не відповідають дійсності.

Про це заявив радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин.

За його словами, росіяни стверджують, що перемир’я на об’єктах енергетики діє з 18 березня — саме з того дня, коли було оприлюднено фейкову історію про нібито наказ Путіна припинити удари. Литвин вважає, що таким чином Кремль просто намагається дотримуватись власної лінії пропаганди, попри очевидну неправду.

"Реальність така: з 18 березня вони завдають ударів по наших енергетичних об’єктах бомбами, ударними безпілотниками та FPV-дронами. Уже є щонайменше 8 підтверджених влучень", — зазначив радник.

Він додав, що щодня сили ППО збивають майже сотню ударних дронів, значна частина з яких, ймовірно, була спрямована саме на об’єкти енергетики. Без зусиль протиповітряної оборони кількість уражень могла б бути значно більшою.

"Росіяни брешуть навіть тоді, коли правда очевидна. Це просто брехня заради брехні. Тому все, що вони говорять або обіцяють, потрібно ретельно перевіряти — і тепер це також завдання для наших партнерів", — підсумував Литвин.

Нагадаємо, напередодні у Ер-Ріяд Сполучені Штати та Україна домовилися спільно розробити практичні заходи для впровадження угоди, яка передбачає заборону атак на енергетичну інфраструктуру обох країн.