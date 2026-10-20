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РФ вдруге за день атакувала енергооб’єкт на Прикарпатті: є постраждалий
Російські війська вдруге за день атакували енергетичний об’єкт на Прикарпатті
Російські війська вдруге протягом дня завдали удару по одному з енергетичних об’єктів Прикарпаття. Внаслідок атаки постраждала людина.
Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
«На жаль, внаслідок останньої атаки є постраждалий», — зазначила очільниця ОВА.
За її словами, потерпілому надають необхідну медичну допомогу. На місці влучання працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки російського удару.
Онищук також закликала жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час загрози негайно прямувати до найближчого укриття, залишаючись там до відбою.
Інших подробиць щодо наслідків атаки, зокрема про стан постраждалого та характер пошкоджень енергооб’єкта, наразі не повідомляють.
Нагаладаємо, вночі та від ранку армія РФ не припиняє атакувати реактивними безпілотниками західні області — є «прильоти».
Зокрема, 20 жовтня РФ атакувала Рівненщину. Найбільше постраждало Дубно, де росіяни вдарили по місцевому «Епіцентру». Внаслідок атаки виникла пожежа, троє людей дістали поранення, двох із них госпіталізували.