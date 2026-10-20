РФ второй раз за день атаковала энергообъект на Прикарпатье: есть пострадавший

Фото иллюстративное

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Российские войска вторично в течение дня нанесли удар по одному из энергетических объектов Прикарпатья. В результате атаки пострадал человек.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

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«К сожалению, в результате последней атаки пострадавший», — отметила глава ОВА.

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По ее словам, пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте попадания работают соответствующие службы, ликвидирующие последствия российского удара.

Онищук также призвала жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и при угрозе немедленно направляться к ближайшему укрытию, оставаясь там до отбоя.

Других подробностей относительно последствий атаки, в частности, о состоянии пострадавшего и характере повреждений энергообъекта, пока не сообщают.

Напомним, ночью и с утра армия РФ не прекращает атаковать реактивными беспилотниками западные области — есть «прилеты».

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В частности, 20 октября РФ атаковала Ровенщину. Больше всего пострадало Дубно, где россияне ударили по местному «Эпицентру». В результате атаки возник пожар, три человека получили ранения, двоих из них госпитализировали.

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