Россия атаковала большой город беспилотником: есть попадания в учебное заведение

воздушная тревога / © tsn.ua

Реклама

В Кременчуге Полтавской области вражеский беспилотник попал в здание учебного заведения, после чего возник пожар. Предварительно, один человек получил травмы.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.

Реклама

По его словам, на месте попадания работают все соответствующие службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Реклама

Данные о масштабах повреждений здания и состоянии пострадавшего пока не обнародованы.

Напомним, армия РФ атаковала один из объектов энергетической инфраструктуры в Киеве. Из-за ударов частично без света остались Шевченковский, Святошинский, Соломенский и Печерский районы столицы.

Также 20 октября в Киеве вражеский дрон попал в медучреждение в Соломенском районе, а в Голосеевском на здание другой больницы упали обломки. Из-за атаки в столице пострадали 5 человек.

Новости партнеров