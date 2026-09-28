«Украина должна заплатить цену»: в Кремле пригрозили новыми ударами

Дмитрий Песков / © Associated Press

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В Кремле заявили, что нынешние российские удары по Украине являются «ценой», которую якобы Киев должен заплатить за удары по российскому тылу в течение последних месяцев.

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.

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«Украине придется заплатить цену за свои действия последних месяцев. Именно это сейчас и происходит в виде ударов ВС РФ», – заявил Песков.

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Он также сказал, что Россия должна сделать так, чтобы в дальнейшем «никому не было повадно» объявлять планы по нанесению ей «сокрушительных ударов».

Отдельно Песков прокомментировал возможность переговоров по войне против Украины. По его словам, Владимир Путин уже «достаточно исчерпывающе» высказал позицию Москвы относительно переговорного процесса.

Кроме того, представитель Кремля заявил о необходимости возобновления переговоров с США по контролю над вооружениями.

Россия делает ставку на удары вглубь Украины

По словам ветерана российско-украинской войны Евгения Дикого, Путин изменил представление о том, как Россия может завершить войну, и теперь все больше делает ставку на удары в глубь Украины.

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Дикий отметил, что сначала Москва рассчитывала на скорую победу и захват Киева, а затем — на истощение украинской армии на фронте. Теперь, по его мнению, российская стратегия смещается в сторону массированных ударов по украинскому тылу.

В то же время бывший глава RUSI Майкл Кларк предупреждал, что Москва может готовиться к новому этапу эскалации в течение ближайших шести месяцев, пытаясь достичь своих целей в войне любой ценой.

Россияне нанесли очередной удар по Киеву: последние новости

В ходе российской атаки на Киев 28 сентября беспилотники упали в Оболонском, Шевченковском и Дарницком районах столицы.

В Оболонском районе дрон упал на территории нежилой застройки. В Шевченковском районе беспилотник попал в нежилое здание в центре города, где вспыхнул пожар. Еще одно попадание по нежилой застройке зафиксировали в Дарницком районе.

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Впоследствии стало известно, что в результате атаки загорелось здание Национальной академии наук Украины в Шевченковском районе. Люди пытались выбраться из охваченного огнем здания через окна.

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