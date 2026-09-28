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- Украина
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Путин намерен принудить Украину к капитуляции: аналитики ISW назвали срок
Москва хочет ускорить удары по украинской территории, пока располагает необходимыми ресурсами. Основной расчет производится на энергетику — считают западные аналитики.
Россия этой зимой может резко усилить кампанию дальних ударов по Украине, рассчитывая добиться серьезного перелома к весне 2027 года.
К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), оценившие возможности и ограничения российской стратегии.
Эксперты приводят слова известного связанного с Кремлем «военкора», ранее признавшего, что на фронте Россия практически не продвигается, а Силы обороны совершают контрнаступательные операции. Российский пропагандист также утверждает, что Россия может продолжать свои удары «бесконечно» и постепенно усиливать давление на Украину.
«Путин, возможно, пересматривает свою „теорию победы“, которая раньше основывалась на предположении, что российская армия может продолжать наступление до бесконечности — пока не достигнет своих целей или Украина не капитулирует», — отмечают эксперты.
В отчете также говорится, что длительная российская кампания ударов основывается на неспособности Украины перехватывать российские реактивные беспилотники, а также на недостатке перехватчиков Patriot для защиты от баллистических ракет зимой 2026-2027 годов. Аналитики не исключают, что энергетическая и другая критически важная инфраструктура Украины не сможет выдержать российские удары в течение нескольких месяцев.
Напомним, бывший генеральный директор Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI) Майкл Кларк предупредил западные правительства о подготовке Москвой решающего этапа войны. Российский диктатор рассматривает возможность кардинальной эскалации боевых действий в течение следующих шести месяцев, чтобы одержать окончательную победу любой ценой.