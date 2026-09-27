Гороскоп на 28 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя доверять слухами и сплетням

Осенний пейзаж / © Credits

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Не стоит доверять чужому авторитету и идти на поводу у других людей, даже если их доводы кажутся убедительными: под влиянием энергий дня очень легко принять желаемое за действительное и совершить ошибку.

События этого дня, как в зеркале, отражают характер, образ жизни и мыслей человека, так что ничего случайного сегодня не произойдет — все события предопределены нами самими.

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Овен

Каким бы насыщенным делами и событиями ни был нынешний день, постарайтесь найти время для отдыха — лучше всего, послеобеденного, это поможет вам максимально быстро восстановить потраченные с утра силы.

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Телец

Любые возможности, которые предоставят вам сегодня звезды, необходимо использовать исключительно в добрых целях — любое действие, направленное на причинение вреда кому-либо, вернется бумерангом.

Близнецы

Зависть, которую могут продемонстрировать сегодня окружающие вас люди, являющиеся вашими друзьями, может всерьез вас задеть и даже поразить — не стоит переживать, лучше отнестись к чужим слабостям с пониманием.

Рак

Сегодня судьба даст вам важные подсказки относительно того, как разрешить сложившуюся — мягко говоря, непростую — жизненную ситуацию: главное, заметить и проанализировать их, сделав правильные выводы.

Лев

В окружающих людях — точнее, в их поведении — вы сегодня, как в зеркале, сможете узнать самих себя: вам категорически в них не понравятся, именно то, от чего страдаете вы сами, даже если себе в этом не признаетесь.

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Дева

Пополнить запас энергии, нехватку которой вы можете ощутить в этот день поможет природа и свежий воздух: при первой же возможности — даже в обеденный перерыв — нужно отправиться на прогулку в ближайший парк.

Весы

Прежде чем что-либо сделать, необходимо тщательно просчитать возможные последствия своего поступка, =иначе можно допустить досадную ошибку, о которой впоследствии придется пожалеть — не стоит до этого доводить.

Скорпион

Нежелательно приступать к реализации новых проектов, не закончив работу над начатыми ранее: энергетические «хвосты» незавершенной деятельности будут постоянно тянуть назад, не давая успешно продвигться к новой цели.

Стрелец

Несмотря на прилив энергии, который вы почувствуете с утра, не стоит хвататься за все дела сразу: сделать все запланированное вы все равно не успеете, поэтому нужно сосредоточиться на одной — самой важной — цели.

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Козерог

Достичь желаемых — прежде всего, профессиональных — результатов может помешать лень, которая совершенно неожиданно навалится на вас с самого утра: постарайтесь ее преодолеть, иначе день пройдет впустую.

Водолей

День неблагоприятен для переговоров любого — как делового, так и личного — характера, поскольку партнерам не удастся найти общий язык, а, стало быть, потраченные силы и время оставят по себе только сожаления.

Рыбы

Браться за серьезные профессиональные дела, несмотря на понедельник, нежелательно — слишком много препятствий возникнет у вас на пути, лучше навести порядок в документах, которые в последнее время черт ногу сломит.

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