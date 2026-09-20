Яке свято 27 вересня 2026 року / © ТСН

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27 вересня 2026 року — неділя. 1676-й день війни в Україні.

Яке свято 27 вересня

27 вересня віряни святкують День пам’яті святого мученика Калістрата і дружини його / © pexels.com

27 вересня віряни святкують День пам’яті святого мученика Калістрата і дружини його. Калістрат був воїном. Він таємно сповідував християнство, але одного разу інші воїни почули, як він уночі молився, і донесли воєначальнику. Калістрата примушували зректися Христа та принести жертву язичницьким богам, але він відмовився. За переказом, після жорстоких катувань його кинули в море, зашивши в мішок, однак він чудесним чином залишився живим. Побачивши його стійкість і чудо, 49 воїнів увірували в Христа. Вони разом із Калістратом прийняли мученицьку смерть.

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27 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день туризму / © pexels.com

27 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день туризму. Свято було засноване Всесвітньою туристичною організацією ООН 1979 року, а вперше його відзначили у 1980-му. Його мета — нагадати про значення туризму для культурного обміну, економічного розвитку та взаєморозуміння між народами. Туризм допомагає людям відкривати нові країни й традиції, знайомитися з історичною та природною спадщиною світу. Дата 27 вересня обрана невипадково: цього дня у 1970 році було прийнято Статут Всесвітньої туристичної організації.

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27 вересня Міжнародний день глухих / © pexels.com

Також 27 вересня Міжнародний день глухих. Припадає на останню неділю вересня. Ініціатива виникла 1958 року завдяки Всесвітній федерації глухих. Головна мета цього дня — привернути увагу до рівних можливостей для глухих людей: доступної освіти, роботи, інформації, перекладу жестовою мовою та повноцінної участі в суспільному житті.

27 вересня Міжнародний день дочок / © pexels.com

А ще 27 вересня Міжнародний день дочок. Це одна з дат святкування Дня дочок, яка розповсюджена в Індії. Цей день присвячений любові, турботі та особливому зв’язку між батьками й доньками. Це гарний привід сказати доньці теплі слова, підтримати її мрії, подякувати за радість, яку вона приносить у родину, або просто провести більше часу разом.

27 вересня святкують Всесвітній день річок / © pexels.com

27 вересня святкують Всесвітній день річок. Свято започаткували 2005 року за ініціативою канадського природоохоронця Марка Анджело. Його мета — привернути увагу до значення річок та необхідності їхнього захисту від забруднення, надмірного використання водних ресурсів і руйнування природних екосистем.

27 вересня День машинобудівника / © pexels.com

Також 27 вересня День машинобудівника. Припадає на останню неділю вересня. Свято присвячене інженерам, конструкторам, технологам, токарям, зварювальникам, слюсарям та іншим фахівцям, які створюють і обслуговують машини, обладнання, прилади та складні технічні системи. Машинобудування має важливе значення для економіки України, адже його продукція потрібна промисловості, енергетиці, сільському господарству, транспорту та оборонній сфері.

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27 вересня Всесвітній день сітківки / © pexels.com

А ще 27 вересня Всесвітній день сітківки. Припадає на останню неділю вересня. Ініціатива пов’язана з міжнародною організацією Retina International, яка об’єднує пацієнтів та організації, що займаються проблемами захворювань сітківки. Сітківка — це тонкий світлочутливий шар у задній частині ока, який сприймає світло та передає зорову інформацію до мозку. Її ураження, зокрема при віковій макулярній дегенерації, діабетичній ретинопатії та спадкових дистрофіях сітківки, можуть серйозно впливати на зір.

27 вересня святкують День вихователя в Україні / © pexels.com

27 вересня святкують День вихователя в Україні. Припадає на останню неділю вересня. Цього дня вітають вихователів, їхніх помічників, методистів, психологів, музичних керівників, логопедів, керівників дитячих садків та інших працівників дошкільних закладів. Робота вихователя має особливе значення, адже саме в дошкільному віці дитина активно пізнає світ, вчиться спілкуватися, дружити, бути самостійною, розвиває творчі здібності та отримує перші важливі знання.

27 вересня Всесвітній день без м’яса / © pexels.com

Також 27 вересня Всесвітній день без м’яса. Основна ідея такого дня — звернути увагу на те, як наші харчові звички впливають на довкілля, використання природних ресурсів, добробут тварин і здоров’я людини. Це не обов’язково заклик повністю переходити на вегетаріанство — радше можливість познайомитися з альтернативами та урізноманітнити свій раціон.

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