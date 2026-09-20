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З Всенародним днем батька 2026 року: найкращі картинки та листівки, які зворушать тата до сліз
20 вересня в світі святкують Всенародний день батька. Це чудова нагода сказати татові слова любові та вдячності, а ще — надіслати красиву картинку чи листівку з щирими побажаннями.
Іноді кількох теплих слів достатньо, щоб зробити близьку людину щасливішою. Особливо якщо ви живете далеко й не можете цього дня обійняти тата особисто. Оберіть красиве привітання з Днем батька 2026 у картинках та надішліть його у месенджері або соціальних мережах.
Привітати зі святом можна не лише свого тата. Не забудьте про дідуся, чоловіка, брата, друга чи іншого близького чоловіка, який знає, що означає бути люблячим і турботливим батьком.
Вірші з Всенародним днем батька 2026
З Днем тата, рідний, дорогий!
Здоровим будь і молодим,
Хай щастя стукає у дім,
А радість завжди буде в нім.
Нехай здійсняться всі бажання,
Не буде смутку і вагання,
Добра, достатку і тепла,
Щоб доля світлою була!
***
Татусю, з святом я вітаю,
Здоров’я й радості бажаю,
Щоб кожен день добро приносив,
А смуток стежки не знаходив.
Хай буде затишно у домі,
Щасливі будуть всі знайомі,
А поруч — любляча сім’я,
Що завжди підтрима тебе!
***
Спасибі, тату, за турботу,
За добре слово і підтримку,
За мудру й щиру допомогу,
За кожну радісну хвилинку.
Нехай здоров’я не підводить,
А щастя поруч завжди ходить,
Хай буде світлим кожен день –
Без зайвих смутків і проблем!
***
Мій тато — сильний і надійний,
Порадник добрий і терплячий,
З тобою світ такий спокійний,
А день похмурий стане кращим.
Тож з Днем батька я вітаю,
Здоров’я на сто літ бажаю!
Хай доля береже від бід,
А щастя йде за тобою вслід!
***
З Днем тата! Щастя і добра,
Щоб світлою була пора,
Щоб серце повнилось теплом,
А мир і затишок — весь дім.
Хай будуть сили і наснага,
Від рідних — щирість і повага,
Здоров’я, радості без ліку
І гарних днів на довгі віки!
Красиві листівки з Всенародним днем батька 2026
Привітання з Всенародним днем батька від доньки
Любий татку, вітаю тебе з Днем батька! Для мене ти завжди будеш людиною, поруч з якою спокійно й затишно. Дякую за твою любов, турботу і підтримку. Бажаю тобі міцного здоров’я, щасливих років і якомога більше світлих моментів. Дуже тебе люблю!
***
Татусю, з твоїм святом! Дякую за те, що завжди віриш у мене, підтримуєш мої рішення і знаходиш потрібні слова, коли вони так необхідні. Бажаю тобі здоров’я, радості, душевного спокою та здійснення мрій. Нехай у тебе все буде добре!
***
З Днем тата, мій рідний! Хочу, щоб ти знав: скільки б років мені не було, я завжди залишатимуся твоєю донечкою. Бажаю тобі довгих і щасливих років, міцного здоров’я та багато приводів усміхатися. Дякую, що ти в мене є!
***
Татку, вітаю з Днем батька! Нехай життя дарує тобі стільки ж тепла, скільки ти подарував мені. Бажаю тобі сил, здоров’я, гарного настрою та сімейного затишку. Нехай здійснюються бажання, а кожен новий день приносить щось хороше.
***
Мій дорогий тату, з Днем батька! Ти мій захисник, порадник і людина, до якої завжди хочеться повертатися. Бажаю тобі бути здоровим, щасливим і оточеним любов’ю. Нехай попереду на тебе чекає ще безліч прекрасних моментів, які ми зможемо розділити разом. Люблю тебе!
Привітання з Всенародним днем батька від сина
Тату, вітаю тебе з Днем батька! Дякую за твій приклад, підтримку та всі життєві уроки. Бажаю тобі міцного здоров’я, багато сил, спокою і приводів пишатися своєю родиною. Нехай поруч завжди будуть люди, які люблять і цінують тебе!
***
З Днем тата! Бажаю тобі залишатися таким же сильним, мудрим і надійним. Дякую, що навчив мене не боятися труднощів, відповідати за свої слова та впевнено йти вперед. Здоров’я тобі, щастя і довгих років життя!
***
Тату, сьогодні хочу просто сказати тобі дякую. За поради, які не раз виручали, за підтримку у важливі моменти і за те, що на тебе завжди можна покластися. З Днем батька! Нехай у твоєму житті буде більше радості, відпочинку та хороших новин.
***
Вітаю з Днем батька найкращого тата! Бажаю тобі міцного здоров’я, невичерпної енергії та здійснення всього задуманого. Нехай кожен день приносить задоволення, а вдома завжди чекають тепло, затишок і рідні люди. Пишаюся, що я твій син!
***
З Днем тата, тату! Бажаю тобі поменше приводів хвилюватися за мене і побільше часу на себе! Нехай здоров’я буде міцним, настрій — чудовим, а життя підкидає тільки приємні сюрпризи. Дякую, що завжди залишаєшся моєю підтримкою та прикладом.