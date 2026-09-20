З Всенародним днем батька 2026 року: найкращі картинки та листівки, які зворушать тата до сліз

Привітання з Всенародним днем батька 2026 / © ТСН

Реклама

Іноді кількох теплих слів достатньо, щоб зробити близьку людину щасливішою. Особливо якщо ви живете далеко й не можете цього дня обійняти тата особисто. Оберіть красиве привітання з Днем батька 2026 у картинках та надішліть його у месенджері або соціальних мережах.

Привітати зі святом можна не лише свого тата. Не забудьте про дідуся, чоловіка, брата, друга чи іншого близького чоловіка, який знає, що означає бути люблячим і турботливим батьком.

Реклама

Вірші з Всенародним днем батька 2026

З Днем тата, рідний, дорогий!

Здоровим будь і молодим,

Хай щастя стукає у дім,

А радість завжди буде в нім.

Реклама

Нехай здійсняться всі бажання,

Не буде смутку і вагання,

Добра, достатку і тепла,

Щоб доля світлою була!

***

Татусю, з святом я вітаю,

Здоров’я й радості бажаю,

Щоб кожен день добро приносив,

А смуток стежки не знаходив.

Хай буде затишно у домі,

Щасливі будуть всі знайомі,

А поруч — любляча сім’я,

Що завжди підтрима тебе!

Реклама

***

Спасибі, тату, за турботу,

За добре слово і підтримку,

За мудру й щиру допомогу,

За кожну радісну хвилинку.

Нехай здоров’я не підводить,

А щастя поруч завжди ходить,

Хай буде світлим кожен день –

Без зайвих смутків і проблем!

***

Реклама

Мій тато — сильний і надійний,

Порадник добрий і терплячий,

З тобою світ такий спокійний,

А день похмурий стане кращим.

Тож з Днем батька я вітаю,

Здоров’я на сто літ бажаю!

Хай доля береже від бід,

А щастя йде за тобою вслід!

***

З Днем тата! Щастя і добра,

Щоб світлою була пора,

Щоб серце повнилось теплом,

А мир і затишок — весь дім.

Хай будуть сили і наснага,

Від рідних — щирість і повага,

Здоров’я, радості без ліку

І гарних днів на довгі віки!

Красиві листівки з Всенародним днем батька 2026

Красиві листівки з Всенародним днем батька 2026 / © ТСН

Красиві листівки з Всенародним днем батька 2026 / © ТСН

Красиві листівки з Всенародним днем батька 2026 / © ТСН

Красиві листівки з Всенародним днем батька 2026 / © ТСН

Красиві листівки з Всенародним днем батька 2026 / © ТСН

Привітання з Всенародним днем батька від доньки

Любий татку, вітаю тебе з Днем батька! Для мене ти завжди будеш людиною, поруч з якою спокійно й затишно. Дякую за твою любов, турботу і підтримку. Бажаю тобі міцного здоров’я, щасливих років і якомога більше світлих моментів. Дуже тебе люблю!

***

Татусю, з твоїм святом! Дякую за те, що завжди віриш у мене, підтримуєш мої рішення і знаходиш потрібні слова, коли вони так необхідні. Бажаю тобі здоров’я, радості, душевного спокою та здійснення мрій. Нехай у тебе все буде добре!

***

З Днем тата, мій рідний! Хочу, щоб ти знав: скільки б років мені не було, я завжди залишатимуся твоєю донечкою. Бажаю тобі довгих і щасливих років, міцного здоров’я та багато приводів усміхатися. Дякую, що ти в мене є!

***

Татку, вітаю з Днем батька! Нехай життя дарує тобі стільки ж тепла, скільки ти подарував мені. Бажаю тобі сил, здоров’я, гарного настрою та сімейного затишку. Нехай здійснюються бажання, а кожен новий день приносить щось хороше.

***

Мій дорогий тату, з Днем батька! Ти мій захисник, порадник і людина, до якої завжди хочеться повертатися. Бажаю тобі бути здоровим, щасливим і оточеним любов’ю. Нехай попереду на тебе чекає ще безліч прекрасних моментів, які ми зможемо розділити разом. Люблю тебе!

Привітання з Всенародним днем батька від сина

Тату, вітаю тебе з Днем батька! Дякую за твій приклад, підтримку та всі життєві уроки. Бажаю тобі міцного здоров’я, багато сил, спокою і приводів пишатися своєю родиною. Нехай поруч завжди будуть люди, які люблять і цінують тебе!

***

З Днем тата! Бажаю тобі залишатися таким же сильним, мудрим і надійним. Дякую, що навчив мене не боятися труднощів, відповідати за свої слова та впевнено йти вперед. Здоров’я тобі, щастя і довгих років життя!

***

Тату, сьогодні хочу просто сказати тобі дякую. За поради, які не раз виручали, за підтримку у важливі моменти і за те, що на тебе завжди можна покластися. З Днем батька! Нехай у твоєму житті буде більше радості, відпочинку та хороших новин.

***

Вітаю з Днем батька найкращого тата! Бажаю тобі міцного здоров’я, невичерпної енергії та здійснення всього задуманого. Нехай кожен день приносить задоволення, а вдома завжди чекають тепло, затишок і рідні люди. Пишаюся, що я твій син!

***

З Днем тата, тату! Бажаю тобі поменше приводів хвилюватися за мене і побільше часу на себе! Нехай здоров’я буде міцним, настрій — чудовим, а життя підкидає тільки приємні сюрпризи. Дякую, що завжди залишаєшся моєю підтримкою та прикладом.

Новини партнерів