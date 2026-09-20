В Україні оголосили загрозу балістики: що відомо

Сирена

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У ніч проти 20 вересня в Україні повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

За даними моніторингових ресурсів, йдеться про можливу загрозу балістики з району російського Воронежа.

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Повітряні сили ЗСУ закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та у разі небезпеки пройти до укриттів.

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«Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу», — йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Мешканцям областей, де оголошено повітряну тривогу, рекомендують залишатися в безпечних місцях до офіційного сигналу відбою.

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