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- Укрaїнa
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В Україні оголосили загрозу балістики: що відомо
Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку.
У ніч проти 20 вересня в Україні повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
За даними моніторингових ресурсів, йдеться про можливу загрозу балістики з району російського Воронежа.
Повітряні сили ЗСУ закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та у разі небезпеки пройти до укриттів.
«Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу», — йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Мешканцям областей, де оголошено повітряну тривогу, рекомендують залишатися в безпечних місцях до офіційного сигналу відбою.
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