На Київщині після трьох вибухів загорівся будинок родини скандального екскомбрига Лучанова: версії ДСНС і місцевих

На Київщині горів будинок родини екскомбрига Лучанова / © ТСН

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У селі Калинівка Київської області спалахнула пожежа в приватному будинку, що належить родині скандального екскомандира 155-ї механізованої бригади Станіслава Лучанова, який фігурує у справі про викрадення двох цивільних чоловіків із Київської області.

Про це передає «Громадське» з посиланням на жителів села.

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За словами місцевих, вдень 19 вересня у селі помітили дружину Лучанова — Дарину з двома дітьми. Після того, як родичі Лучанова поїхали, увечері у селі почули вибухи.

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«Вони понаставляли якихось розтяжок чи що. Думали, що ніхто не побачить, що вибухало три рази. Було три вибухи, наче поставили на таймер. На третій — почало у вікні палахкотіть. Думали, що спалять хату та перекинуть відповідальність на село, що мешканці підпалили їм хату», —стверджує родичка вбитих братів Мосейчуків.

Водночас, пожежники цю версію не підтверджують. За їхніми словами, причиною займання могло стати замикання проводки. Пожежу загасили, вона не поширилася на решту будинку.

Сама дружина Станіслава Лучанова — Дарія і її родина, якій належить будинок, інцидент не коментувала.

Все, що відомо про резонансне вбивство братів Мосейчуків на Київщині бійцями 155-ї бригади

Нагадаємо, злочин стався у Білоцерківському районі в селі Калинівка.

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Встановлено, що між одним із братів та місцевою мешканкою виник словесний конфлікт. Згодом її чоловік, на той час командир 155-ї бригади, вимагав вибачень перед його дружиною за висловлену нецензурну лайку, однак отримав відмову. Вирішивши помститися, зловмисник залучив до плану інших військових.

Слідчими зʼясовано, що фігуранти проникли на територію будинку, де проживали брати, погрожуючи зброєю, силоміць вивезли їх на автомобілях до Дніпропетровської області, незаконно утримували їх та вбили.

Правоохоронці виявили на тілі одного з потерпілих щонайменше 16 вогнепальних поранень, в іншого — 5.

Серед підозрюваних — колишній командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов та командир батальйону Олексій Долголенко.

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Після розголосу справи рідні Лучанова втекли із села.

Своєю чергою, після розголосу журналістами командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов самовільно залишив місце служби і був оголошений у розшук. Згодом його затримали у Києві.

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