Вбивство братів Мосейчуків: військові шукали не лише їх, а ще сімох людей зі списку

Вбивство братів Мосейчуків

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У резонансній справі про викрадення та вбивство братів Мосейчуків на Київщині продовжують з’являтися нові моторошні деталі. Односельчани вбитих братів розповідають подробиці, які бачили і чули у день викрадення чоловіків. За словами жителів села Калинівка, військові, які викрали та вбили братів, прийшли до села зі списком і шукали не лише Мосейчуків, а й ще сімох людей.

Подробицями поділилися Цензор.нет.

Жителі села Калинівка розповіли, кого шукали військові, які вбили братів Мосейчуків

На Київщині пильність місцевих жителів допомогла правоохоронцям вийти на слід викрадачів та вбивць братів Романа та Максима Мосейчуків. З’ясувалося, що нападники розшукували своїх жертв за надісланим списком імен, не знаючи, який вигляд ті мають.

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За словами Василя, друга загиблих братів Мосейчуків, озброєні військові у чорному одязі з’явилися в селі напередодні трагедії та намагалися дізнатися адреси місцевих жителів.

Як розповів чоловік, невідомі також зверталися до продавчині місцевого магазину, показуючи список із семи осіб у телефоні, та навіть намагалися отримати фотографії людей у районному відділі поліції.

Василь детально описав зустріч із підозрілими візитерами:

«Я був першим, до кого звернулися військові, розшукуючи людей з якогось дивного списку. Вони зупинилися біля мене, бо я стояв на вулиці біля свого дому. Одягнені були в усе чорне, озброєні. Назвали ім’я та прізвище односельця і спитали його адресу, просили показати фотографію. Все це було дуже дивно. Звісно, що я нічого їм не сказав», — каже чоловік.

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Після цього військові пішли до місцевого магазину, аби дізнатися більше. Продавчині вони показали список з семи людей. Це було повідомлення у телефоні. У продавчині просили їхні адреси. Однак жінка відразу зрозуміла, що у списку є неповнолітні — 17-річний хлопець, тож вона насторожилася і вирішила нічого не казати незнайомцям.

«Вже пізніше ми дізналися, що ці військові їздили у райвідділ поліції, намагаючись знайти фотографії облич людей зі списку. Але там їм також не допомогли. До речі, в тому списку були моє ім’я і прізвище. Це мені вже сказала продавчиня. Ці люди не знали, які на вигляд ті, кого вони розшукують. Їм просто прислали список імен», — додав Василь.

Ключовим доказом для слідства став знімок автомобіля «Kia» чорного кольору на іноземній реєстрації, який Василь потайки зробив під час розмови з незнайомцями. Ця машина, ймовірно, пригнана з-за кордону як допомога для Збройних сил України, згодом допомогла поліції ідентифікувати виконавців злочину.

Сам чоловік вважає, що дивом уникнув смерті, адже також мав перебувати на подвір’ї Мосейчуків у вечір викрадення.

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«27 червня ввечері я мав бути разом з Максимом та Романом у них на подвір’ї, але вдень плани змінилися, і я поїхав на озеро із ночівлею. Якби я був разом з Мосейчуками, мене б забрали з ними!».

Сусідка Галина додала, що напередодні в селі літав дрон. Дроном буквально заглядали в кожне подвір’я. У двір Романа та Максима дрон влетів з боку, де не працювали камери. Односельці вбитих кажуть, що підказати про те, де не працюють камери, могла тітка дружини комбрига, яка живе навпроти.

«Ми думаємо, що про це нападникам підказала тітка дружини комбрига, яка живе навпроти двору хлопців, моя сусідка, чи її донька Марина».

Вбивство братів Мосейчуків: що треба знати

Нагадаємо, у Калинівці на Київщині, ймовірно, через побутовий конфлікт сталося резонансне вбивство братів Романа та Максима Мосейчуків. Суперечка виникла через зауваження місцевої мешканки щодо гучної музики та їзди на мотоциклах.

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Жінка поскаржилася своєму чоловікові — командиру 155-ї бригади Станіславу Лучанову. У відповідь група підпорядкованих йому військовослужбовців проникла на подвір’я Мосейчуків, викрала їх і вивезла за понад 400 км до Полтавської області, де після тривалого незаконного утримання чоловіків застрелили та закопали в лісосмузі.

Правоохоронці розкрили злочин після заяви про зникнення братів від 3 липня, виявивши в їхньому помешканні сліди пострілів і пошкоджену систему відеоспостереження. Слідчі за допомогою камер відтворили маршрут нападників, а 9 липня один із затриманих вказав на місце поховання тіл.

У результаті спецоперації затримали дев’ятьох військовослужбовців ЗСУ: вісьмом фігурантам повідомили про підозру у викраденні людей, а ще одному інкримінують умисне вбивство двох осіб. Усім затриманим обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

13 липня у Подільському районі Києва за силової підтримки КОРД затримали й самого екскомбрига Станіслава Лучанова, який після арешту підлеглих перебував у СЗЧ. Йому офіційно повідомили про підозру в організації викрадення людей та умисного вбивства, вчиненого організованою групою, за що передбачено покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Досудове розслідування наразі триває.

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