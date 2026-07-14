У справі про вбивство братів Мосейчуків з’явився новий поворот: Лучанов у суді зробив несподівану заяву

Колишній командир 155-ї Станіслв Лучанов / © 1551.gov.ua

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Колишній командир 155-ї окремої механізованої бригади Станіслав Лучанов, якого підозрюють у вбивстві рідних братів Мосейчуків з Київщини, не визнає своєї вини. У суді він заявив, що не віддавав наказу викрадати та вбивати цивільних, бо на момент злочину перебував у відпустці.

Про це екскомбриг сказав під час засідання суду із обрання йому запобіжного заходу у вівторок, 14 липня, передає кореспондент ТСН.

Він не погоджується із оголошеною йому підозрою, але згоден на клопотання прокурорів про тримання під вартою на 60 діб. Також Лучанов заявив, що готовий співпрацювати зі слідством.

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«Із підозрою я не згоден, але я готовий співпрацювати зі слідчими. Якщо у них є ризик і вони вважають, що я втечу, я згоден на їхнє клопотання про запобіжний захід тримання під вартою на той час, поки ми будемо з’ясовувати ті факти, які в більшості не є дійсними, які вони зібрали. Я готовий співпрацювати, будучи під арештом 60 діб», — заявив він.

Також військовий додав: «Також, з вашого дозволу, хочу зазначити, що жодного речення немає про те, що я перебував у відпустці і теоретично, згідно зі статутом, не міг нікому давати вказівки».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО! ЕКСКОМБРИГ 155-Ї БРИГАДИ. Лучанов НА СУДІ — ПЕРШІ ЗАЯВИ!

Вбивство братів Мосейчуків з Київщини — останні новини

Нагадаємо, 14 липня у суді Києва екс-комбригу 155-ї ОМБр Станіславу Лучанову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його відправили у СІЗО на 60 діб без права на заставу.

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Колишнього комбрига 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської Лучанова та групу його підлеглих підозрюють у викраденні та вбивстві двох цивільних братів із Київської області — Максима і Романа Мосейчуків.

Під час суду прокурор розповів подробиці моторошного вбивства. За його словами, одному з потерпілих стріляли в ногу, після чого обом братам зав’язали очі перед викраденням. Тоді вивезли до Полтавської області, де розстріляли їх на полігоні бригади. За версією слідства, мотивом до злочину міг бути побутовий конфлікт між братами та дружиною Лучанова.

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