Директор Укроборонпрому йде у відставку: чи пов’язано це з вибухами у Вишневому

Сметанін залишає посаду керівника "Укроборонпрому"

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Гендиректор Укроборонпрому Герман Сметанін заявив, що йде з цієї посади.

Про це він повідомив у Facebook.

«Сьогодні завершую роботу на посаді генерального директора Акціонерного товариства „Українська оборонна промисловість“. Для мене було честю очолювати найбільшу оборонну компанію України», — заявив він.

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Своїм головним здобутком на посаді Сметанін назвав «сильну, професійну команду як всередині товариства, так і на підприємствах групи».

«Це керівники, конструктори, інженери, технологи, виробничники, ветерани та всі, хто щодня працює заради результату», — сказав він.

Причини свого звільнення він не пояснив, і не уточнив, чи це пов’язано з вибухами у Вишневому. Зауважимо, що нещодавно «Укроборонпром» звільнив керівників двох державних підприємств після обстрілу Вишневого на Київщині через порушення правил зберігання боєприпасів.

Наглядова рада Укроборонпрому своєю чергою розпочала конкурсний відбір на посаду Генерального директора.

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На період проведення конкурсу виконання обов’язків генерального директора здійснюватиме Сергій Боєв.

Раніше він обіймав посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості та заступника міністра оборони, де відповідав за розвиток оборонно-промислового комплексу та взаємодію з міжнародними партнерами.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підтвердив, що під час російської атаки 6 липня у Вишневому під Києвом ворог влучив у склад боєприпасів одного з підприємств «Укроборонпрому». За його словами, вже встановлено посадовців, які порушили закон і рішення Ставки.

Внаслідок удару у Вишневому загинуло 8 людей і 29 зазнали поранень. У Вишневому удар знищив майже 5 вулиць.

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