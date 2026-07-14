Директор Укроборонпрома идет в отставку: связано ли это с взрывами в Вишневом

Сметанин покидает пост руководителя «Укроборонпрома»

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Гендиректор Укроборонпрома Герман Сметанин заявил, что уходит с этой должности.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Сегодня завершаю работу в должности генерального директора Акционерного общества „Украинская оборонная промышленность“. Для меня было честью возглавлять крупнейшую оборонную компанию Украины», — заявил он.

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Своим главным достижением в должности Сметанин назвал «сильную, профессиональную команду как внутри общества, так и на предприятиях группы».

«Это руководители, конструкторы, инженеры, технологи, производственники, ветераны и все, кто ежедневно работает ради результата», — сказал он.

Причины своего увольнения он не объяснил и не уточнил, связано ли это со взрывами в Вишневом. Отметим, что недавно «Укроборонпром» уволил руководителей двух государственных предприятий после обстрела Вишневого в Киевской области из-за нарушения правил хранения боеприпасов.

Наблюдательный совет Укроборонпрома в свою очередь начал конкурсный отбор на должность Генерального директора.

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На период проведения конкурса исполнение обязанностей генерального директора будет осуществлять Сергей Боев.

Ранее он занимал должности заместителя министра по стратегическим отраслям промышленности и заместителя министра обороны, где отвечал за развитие оборонно-промышленного комплекса и взаимодействие с международными партнерами.

Напомним, Владимир Зеленский подтвердил, что во время российской атаки 6 июля в Вишневом под Киевом враг попал в склад боеприпасов одного из предприятий «Укроборонпрома». По его словам, уже установлены должностные лица, нарушившие закон и решение Ставки.

В результате удара в Вишневом погибли 8 человек и 29 получили ранения. В Вишневом удар уничтожил около 5 улиц.

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