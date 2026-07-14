Громкое дело экс-комбрига Лучанова: на суде всплыли новые скандальные подробности убийства братьев Мосейчуков (видео)

Станислав Лучанов во время выбора меры пресечения в его отношении / © ТСН

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Бывшего командира 155-й бригады Станислава Лучанова Рокитнянский районный суд поместил под стражу на два месяца без права на залог.

Лучанова и девять бойцов его бригады подозреваются в похищении и убийстве двух братьев Мосейчуков из Киевской области. Вчера командира бригады задержали в Киеве, до этого он скрывался.

Об этом из зала суда рассказала корреспондент ТСН Елена Лоскун

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Корреспондентка ТСН отметила, что судебное заседание началось в 13:00 и длилось недолго. Судья объявил о помещении подсудимого под стражу без возможности внесения залога. Именно этого требовали прокуроры, заявлявшие, что Станислав Лучаов может скрываться от следствия и оказывать давление на свидетелей.

«В ходе заседания стали известны новые подробности дела. Прокуроры рассказали, что всё началось с бытового конфликта, но какого именно они не уточнили, отметив, что это тайна следствия. Однако именно после конфликта Лучанов якобы отдал приказ подчиненным бойцам ехать в Калиновку к братьям: они ворвались на территорию, одному прострелили ногу, вывезли в Полтавскую область и убили. Правда, делал это не Лучанов, а его подчинённый Долгаленко», — говорит корреспондентка ТСН.

Лучанов заявил, что не имеет отношения к делу и якобы «не мог отдавать приказ, поскольку находился в отпуске и на больничном».

По делу фигурируют ещё 9 человек, в отношении всех них уже избраны меры пресечения. Если вина Лучанова будет доказана, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.

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Убийство братьев Мосейчуков в Киевской области: что известно

Бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской подполковника Станислава Лучанова и группу его подчиненных подозревают в похищении и убийстве двух гражданских братьев — Максима и Романа Мосейчуков — в Белоцерковском районе Киевской области.

По данным СМИ и следствия, преступление могло быть совершено на почве бытового конфликта с женой комбрига, которую, как утверждается, обидели местные жители из-за шума от мотоциклов.

Военные якобы похитили братьев, вывезли их на территорию другой области и расправились с ними.

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