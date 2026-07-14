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Лучанов впервые сделал заявление об убийстве братьев Мосейчуков
Бывшему комбригу Станиславу Лучанову выбирают меру пресечения.
Бывший командир 155 бригады Станислав Лучанов, задержанный по подозрению в организации убийств двух братьев Мосейчуков из села Калиновка в Киевской области, заявил, что не признает вину.
Об этом заявил корреспондент ТСН из зала суда.
«Я ни разу не видел этих братьев», — сказал Лучанов.
Комбриг утверждает, что не отдавал приказов поймать и убить братьев Мосейчуков. По его словам, во время совершения преступления он находился в отпуске. Поэтому, как объясняет Лучанов, он не мог отдавать такие приказы.
Лучанов отказался от каких-либо дополнительных уточнений. Он несколько раз повторил, что будет ждать завершения следствия.
В то же время экс-комбриг согласился с предложением стороны обвинения избрать ему меру пресечения в виде ареста. Обещает сотрудничать со следствием.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В ПРЯМОМ ЭФИРЕ! ЭКС-КОМБРИГ 155-й БРИГАДЫ. Лучанов НА СУДЕ — ПЕРВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ!
Резонансное убийство на Киевщине братьев Мосейчуков бойцами 155-й бригады
Напомним, в ночь на 28 июня семь человек ворвались во двор двух братьев в Киевской области и вывезли их в неизвестном направлении. «Они похитили двух мужчин — Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, вывезли в Днепропетровскую область и расправились с ними», — сообщило издание «Зеркало недели».
К похищению гражданских оказались причастны военнослужащие 155-й отдельной механизированной бригады. Среди подозреваемых — бывший командир 155-й бригады Станислав Лучанов и командир батальона Алексей Долголенко.
После огласки дела родные Лучанова скрылись из села.
В свою очередь командир 155-й бригады Станислав Лучанов самовольно покинул место службы и был объявлен в розыск. В понедельник, 13 июля, он был задержан в Киеве.