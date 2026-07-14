Королева французской утончённости: Брижит Макрон поразила всех своим безупречным платьем

Брижит Макрон / © Associated Press

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День взятия Бастилии — главный национальный праздник Франции, который ежегодно отмечается 14 июля. Для французов это день национальной гордости, памяти о борьбе за свободу и демократические ценности. Поскольку это событие всегда привлекает много внимания, первая леди Франции также оказывается в центре внимания фотографов во время парада.

В этом году Брижит Макрон выбрала свою любимую классику, но в наряде была своя изюминка. Первая леди надела белое платье-пальто с длинными рукавами и длиной миди. Это платье идеально отражало её прекрасный вкус.

Брижит Макрон / © Associated Press

Госпожа Макрон предпочитает строгие, архитектурные фасоны с двубортной застежкой. На этот раз она сочетала это изысканное платье с коричневыми кожаными туфлями на высоких каблуках и подходящей сумкой-клатчем в виде коробки. Сумка стала креативным и изысканным акцентом образа и привлекала много внимания.

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Брижит Макрон и Елена Зеленская / © Getty Images

Напомним, что Брижит Макрон известна тем, что носит исключительно одежду парижского модного дома Louis Vuitton, часто сшитую для неё на заказ. Креативный директор бренда Николя Гескьер за годы сотрудничества с ней стал её близким другом, поэтому первая леди часто посещает его показы мод.

Брижит Макрон с мужем / © Associated Press

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