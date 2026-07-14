Эрлинг Голанн привез в Норвегию сумку Dolce & Gabbana и чучело енота из США

Эрлинг Голанн / © Getty Images

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После прошедшего в этом году чемпионата мира по футболу сердца болельщиков покорила Норвегия, а точнее — нападающий их сборной, 25-летний Эрлинг Голанн. Несмотря на то, что сборная Норвегии проиграла Англии, Эрлинг стал суперзвездой, и не только благодаря своей игре, но и благодаря чувству юмора, активности и любви к моде.

Эрлинг Голанн / © Getty Images

Когда футболист возвращался в Осло, его сфотографировали в аэропорту. Голанн нес в руках новую сумку от Dolce & Gabbana Sicily. И это была необычная модель — полотняная сумка кремового цвета с бордовыми вставками из кожи аллигатора, которая лишь в прошлом месяце дебютировала на подиуме во время показа мужской коллекции весна-лето 2027 года в Милане.

Эрлинг Голанн / © Getty Images

Впрочем, даже эта, без сомнения, дорогая сумка не стала самым неожиданным элементом его образа, ведь больше внимания привлек сувенир. Эрлинг держал в руках Whiskey Raccoon — чучело енота с бутылкой стоимостью 750 долларов.

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© Getty Images

Голанд приобрел этот причудливый сувенир во время посещения магазина Wild Bill’s Western в Далласе. Там же он купил ковбойскую шляпу, сапоги и футболку с надписью: Y’all Can Kiss My Dallas.

Эрлинг Голанн / фото: instagram.com/erling

Эрлинг Голанн / фото: instagram.com/erling

Напомним, что Голанн наиболее известен своей обширной большой коллекцией сумок Birkin, среди его любимых аксессуаров также есть стеганые модели Chanel и дорожные сумки Louis Vuitton с пейзажными принтами.

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