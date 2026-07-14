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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
275
Время на прочтение
2 мин

Эрлинг Голанн привез в Норвегию сумку Dolce & Gabbana и чучело енота из США

Футболист оказался в центре внимания из-за своих сувениров из Америки.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Эрлинг Голанн

Эрлинг Голанн / © Getty Images

После прошедшего в этом году чемпионата мира по футболу сердца болельщиков покорила Норвегия, а точнее — нападающий их сборной, 25-летний Эрлинг Голанн. Несмотря на то, что сборная Норвегии проиграла Англии, Эрлинг стал суперзвездой, и не только благодаря своей игре, но и благодаря чувству юмора, активности и любви к моде.

Эрлинг Голанн / © Getty Images

Эрлинг Голанн / © Getty Images

Когда футболист возвращался в Осло, его сфотографировали в аэропорту. Голанн нес в руках новую сумку от Dolce & Gabbana Sicily. И это была необычная модель — полотняная сумка кремового цвета с бордовыми вставками из кожи аллигатора, которая лишь в прошлом месяце дебютировала на подиуме во время показа мужской коллекции весна-лето 2027 года в Милане.

Эрлинг Голанн / © Getty Images

Эрлинг Голанн / © Getty Images

Впрочем, даже эта, без сомнения, дорогая сумка не стала самым неожиданным элементом его образа, ведь больше внимания привлек сувенир. Эрлинг держал в руках Whiskey Raccoon — чучело енота с бутылкой стоимостью 750 долларов.

/ © Getty Images

© Getty Images

Голанд приобрел этот причудливый сувенир во время посещения магазина Wild Bill’s Western в Далласе. Там же он купил ковбойскую шляпу, сапоги и футболку с надписью: Y’all Can Kiss My Dallas.

Эрлинг Голанн / фото: instagram.com/erling

Эрлинг Голанн / фото: instagram.com/erling

Эрлинг Голанн / фото: instagram.com/erling

Эрлинг Голанн / фото: instagram.com/erling

Напомним, что Голанн наиболее известен своей обширной большой коллекцией сумок Birkin, среди его любимых аксессуаров также есть стеганые модели Chanel и дорожные сумки Louis Vuitton с пейзажными принтами.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
275
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