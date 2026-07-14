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Зеленский сообщил о новых ударах по России: поражены цели за 1300 км от фронта
Этой ночью украинские Силы обороны нанесли серию ударов по России, поразив объекты, работающие на войну.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия продолжает наносить удары по российским предприятиям и объектам, работающим на войну.
Об успешной ночной атаке глава государства сообщил в своем телеграмм-канале.
«Наши воины продолжают налагать дальнобойные санкции на российские предприятия и работающие на войну объекты», — подчеркнул глава государства.
По его словам, в Башкортостане был поражен нефтеперерабатывающий завод, расположенный примерно в 1300 км от линии фронта. Кроме того, в Краснодарском регионе Силы обороны нанесли удар по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу, что в примерно 400 км от линии фронта.
Во временно аннексированном Геленджике был поражен патрульный корабль и танкер теневого флота. Он также сообщил об успешных ударах по трем танкерам теневого флота в Азовском море.
Удар по РФ ночью 14 июля
В ночь на 14 июля Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ оказался под атакой беспилотников. По данным местных источников, первые взрывы в районе поселка Афипский прогремели около полуночи. Также россияне подтвердили, что в районе НПЗ бушует сильнейший пожар.
Силы специальных операций ВСУ подтвердили атаку на последний крупный бензиновый НПЗ России – это комплекс «Газпром нефтехим Салават» в Башкортостане. Была поражена критическая установка первичной перегонки нефти АВТ-6, а также другие производственные мощности предприятия.
Этой ночью взрывы раздавались в Керчи и Севастополе. По информации мониторинговых пабликов, под ударом оказались электроподстанция, ТЭС, бухта и аэродром.