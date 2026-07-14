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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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199
Время на прочтение
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Зеленский сообщил о новых ударах по России: поражены цели за 1300 км от фронта

Этой ночью украинские Силы обороны нанесли серию ударов по России, поразив объекты, работающие на войну.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия продолжает наносить удары по российским предприятиям и объектам, работающим на войну.

Об успешной ночной атаке глава государства сообщил в своем телеграмм-канале.

«Наши воины продолжают налагать дальнобойные санкции на российские предприятия и работающие на войну объекты», — подчеркнул глава государства.

По его словам, в Башкортостане был поражен нефтеперерабатывающий завод, расположенный примерно в 1300 км от линии фронта. Кроме того, в Краснодарском регионе Силы обороны нанесли удар по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу, что в примерно 400 км от линии фронта.

Во временно аннексированном Геленджике был поражен патрульный корабль и танкер теневого флота. Он также сообщил об успешных ударах по трем танкерам теневого флота в Азовском море.

Удар по РФ ночью 14 июля

В ночь на 14 июля Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ оказался под атакой беспилотников. По данным местных источников, первые взрывы в районе поселка Афипский прогремели около полуночи. Также россияне подтвердили, что в районе НПЗ бушует сильнейший пожар.

Силы специальных операций ВСУ подтвердили атаку на последний крупный бензиновый НПЗ России – это комплекс «Газпром нефтехим Салават» в Башкортостане. Была поражена критическая установка первичной перегонки нефти АВТ-6, а также другие производственные мощности предприятия.

Этой ночью взрывы раздавались в Керчи и Севастополе. По информации мониторинговых пабликов, под ударом оказались электроподстанция, ТЭС, бухта и аэродром.

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Дата публикации
Количество просмотров
199
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