Владимир Путин. / © Associated Press

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В Кремле отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа во время саммита НАТО по поводу войны в Украине, а также пожаловались на якобы «двойную позицию» Вашингтона.

Об этом заявил спикер диктатора-президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, позиция американского лидера, что удары ВСУ по России приблизят мир, «ложная». Ведь, поспешно заверил Песков, эскалация «никоим образом не будет способствовать мирному процессу.

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Он дерзко обвинил Белый дом в том, что, мол, Вашингтон продолжает поставлять Украине оружие, но в то же время декларирует стремление к мирному урегулированию. Не оговорившись и словом о нежелании Москвы к миру, Песков выдал, мол, действия других не способствуют окончанию войны.

Прокомментировал представитель Кремля заявление Трампа о предоставлении Киеву лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot. Мол, Москва «не носит розовых очков», а потому им об этом известно.

В то же время, утверждают в Кремле, возможное закрытие украинского неба, о чем также заявил президент США, якобы будет означать присутствие военных стран НАТО на территории Украины. Песков назвал такое заявление «новым».

Был ли звонок Путину

Заметим, в Анкаре Трамп высказался о намерении 8 июля позвонить Владимиру Путину. Впрочем, возмущенно сообщили в Москве, звонка не было. Мол, Трамп «был очень занят после встреч в Анкаре».

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«Вчера никто не звонил. Путин всегда рад пообщаться. Президент открыт к диалогу», — добавил Песков.

Саммит НАТО — заявления трампа об Украине

В Анкаре американский лидер Дональд Трамп заявил, что США дадут Киеву лицензию на производство неопределенных ракет-перехватчиков ПВО Patriot, которое может начаться через два-три месяца. По его словам, Вашингтон готов содействовать производству в Украине.

Кроме того, президент США выразил мнение, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в глубоком тылу являются эскалацией войны, которая может в конечном итоге приблизить ее завершение.

В то же время президент США заявил, что за последние несколько недель удалось добиться ощутимого прогресса в отношении войны. Впрочем, о каких именно результатах идет речь, он не уточнил.

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