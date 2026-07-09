Дочь Кузьмы Скрябина открыла собственный бизнес в центре Киева: "Решиться было сложно"

Барбара Кузьменко / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

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Дочь легендарного украинского музыканта Кузьмы Скрябина — Барбара — открыла собственный бизнес в центре Киева.

После окончания медицинского университета она положила начало клинике эстетической косметологии и дерматологии. Барбара признается, что реализовать замысел во время полномасштабной войны было непросто, однако она все-таки воплотила свою мечту.

«Решиться было очень сложно, потому что живем в очень непростое время. Клиника — это не только красота и медицина, но и большая ответственность. Поэтому в военные реалии было тяжело сделать первый шаг. Тем более ремонт в блекауте, обстрелы — все это добавляло переживаний», — поделилась Барбара в комментарии « Люкс ФМ».

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Барбара Кузьменко / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Несмотря на все трудности, клиника уже работает и принимает первых пациентов. Также дочь Кузьмы рассказала, что поддерживает теплые отношения с некоторыми друзьями своего отца из мира украинского шоу-бизнеса. В то же время, она призналась, кого особенно хотела бы увидеть среди посетителей своей клиники.

«Папа общался с большим количеством артистов. С некоторыми я действительно в хороших, теплых отношениях. Что касается Натальи Могилевской, то я была бы рада, если бы она пришла в клинику», — отметила Барбара.

Напомним, недавно ведущая Елена-Христина Лебедь рассказала о своих доходах во время войны и как устроен ее бюджет с мужем Павлом Розенко.

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