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Дочь Кузьмы Скрябина открыла собственный бизнес в центре Киева: "Решиться было сложно"
Барбара открыла клинику и призналась, кого из звезд хотела еще увидеть у себя.
Дочь легендарного украинского музыканта Кузьмы Скрябина — Барбара — открыла собственный бизнес в центре Киева.
После окончания медицинского университета она положила начало клинике эстетической косметологии и дерматологии. Барбара признается, что реализовать замысел во время полномасштабной войны было непросто, однако она все-таки воплотила свою мечту.
«Решиться было очень сложно, потому что живем в очень непростое время. Клиника — это не только красота и медицина, но и большая ответственность. Поэтому в военные реалии было тяжело сделать первый шаг. Тем более ремонт в блекауте, обстрелы — все это добавляло переживаний», — поделилась Барбара в комментарии « Люкс ФМ».
Несмотря на все трудности, клиника уже работает и принимает первых пациентов. Также дочь Кузьмы рассказала, что поддерживает теплые отношения с некоторыми друзьями своего отца из мира украинского шоу-бизнеса. В то же время, она призналась, кого особенно хотела бы увидеть среди посетителей своей клиники.
«Папа общался с большим количеством артистов. С некоторыми я действительно в хороших, теплых отношениях. Что касается Натальи Могилевской, то я была бы рада, если бы она пришла в клинику», — отметила Барбара.
Напомним, недавно ведущая Елена-Христина Лебедь рассказала о своих доходах во время войны и как устроен ее бюджет с мужем Павлом Розенко.