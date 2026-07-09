Елена Кравец показалась с двумя детьми на отдыхе и восхитила их развлечениями

Елена Кравец с детьми / © instagram.com/lennykravets

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Украинская актриса и телеведущая Елена Кравец, чья семья недавно пережила массированную российскую атаку на Киев, отправилась с детьми на отдых.

Компанию звездной маме составили ее 9-летние близнецы Катя и Ваня. Для короткой передышки после стрессовых событий они выбрали загородный комплекс неподалеку от Киева, расположенный среди леса.

В своем Instagram Кравец поделилась атмосферными кадрами отдыха. Актриса показала, как семья наслаждается природой, проводит время возле бассейна и релаксирует в чане с травами. Екатерина и Иван весело прыгали и купались в чане, пока Елена наблюдала за ними с бокалом вина.

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Сторис Елены Кравец / © instagram.com/lennykravets

Дети Елены Кравец / © instagram.com/lennykravets

Дети Елены Кравец / © instagram.com/lennykravets

«Недалеко от Киева приехали отдохнуть. Это место спасло нас и дало хоть немного выспаться. Здесь домики, чан, бассейн», — поделилась артистка.

Судя по опубликованным кадрам, отдых помог семье хотя бы ненадолго отвлечься от пережитого после последних обстрелов столицы.

Напомним, в ночь на 6 июля семья Елены Кравец оказалась в эпицентре массированной российской атаки на Киев. Из-за мощной взрывной волны в квартире актрисы вылетели окна. Первой о последствиях сообщила ее старшая дочь Мария, а впоследствии и сама Кравец показала жуткие кадры из изуродованного дома и призналась, что стало для нее величайшим чудом.

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