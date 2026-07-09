Как быстро очистить ручки газовой плиты без чрезмерных усилий и снятия: полезные лайфхаки

Чем отмыть ручки газовой и электрической плиты / © pixabay.com

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Ручки газовой плиты — одно из тех мест на кухне, где жир, пыль и остатки пищи накапливаются быстрее всего. Из-за постоянного контакта с руками загрязнения проникают в наименьшие щели, и обычная губка уже не помогает. Многие хозяйки откладывают уборку, ведь не хотят снимать ручки или боятся повредить механизм. К счастью, существует несколько простых способов, позволяющих вернуть им чистоту без снятия.

Почему ручки загрязняются больше всего

При приготовлении пищи на поверхности ручек оседают капли жира, пара и пыли. Если не очищать их регулярно, образуется липкий налет, который постепенно затвердевает. Именно поэтому устаревшие загрязнения удалять гораздо сложнее свежих.

Кроме того, грязь накапливается у основания ручек, куда практически не достает обычная тряпка.

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Самый простой способ очищения

Один из самых эффективных домашних методов — использование теплой воды с несколькими каплями средства для мытья посуды.

В готовом растворе следует смочить мягкую ткань или губку и тщательно протереть ручки. Если жир уже успел засохнуть, приложите смоченную салфетку к загрязненному участку на 10-15 минут. За это время налет размягчится, и его будет гораздо легче удалить.

Как очистить труднодоступные места

Больше грязи накапливается вокруг основания ручек и в мелких щелях.

Для очищения таких мест отлично подходит старая зубная щетка с мягкой щетиной. Она легко проникает в узкие промежутки и удаляет даже стойкий жир.

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Еще одним удобным помощником станут ватные палочки, которыми можно аккуратно очистить углы и труднодоступные участки.

Если загрязнения очень старые

Если ручки давно не очищались, используйте хозяйственное мыло. Натрите небольшое количество мыла на терке, растворите в горячей воде и нанесите полученную пену на загрязнение. Через 15 минут жир станет значительно более мягким, после чего его легко убрать зубной щеткой или губкой.

Такой способ хорошо справляется даже со старыми отложениями и одновременно буде безопасным для большинства поверхностей.

Чего не стоит делать

Чтобы не повредить ручку газовой плиты, не рекомендуется использовать металлические губки, ножи или другие острые предметы. Они оставляют царапины, у которых впоследствии еще быстрее скапливается грязь.

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Также не следует заливать ручки большим количеством воды. Избыток влаги может попасть во внутрь механизма и повлиять на его работу.

Как дольше сохранить ручки чистыми

Лучший способ избежать сложной уборки — регулярно протирать ручки после приготовления пищи. Для этого достаточно влажной салфетки или микрофибры с небольшим количеством моющего средства.

Если уделять этому несколько минут в неделю, жир не будет успевать накапливаться, а генеральную уборку придется проводить значительно реже.

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