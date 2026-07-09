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Как быстро очистить ручки газовой плиты без чрезмерных усилий и снятия: полезные лайфхаки
Главное, не запускать загрязнения и регулярно ухаживать за плитой — тогда она будет всегда чистой и будет дольше служить.
Ручки газовой плиты — одно из тех мест на кухне, где жир, пыль и остатки пищи накапливаются быстрее всего. Из-за постоянного контакта с руками загрязнения проникают в наименьшие щели, и обычная губка уже не помогает. Многие хозяйки откладывают уборку, ведь не хотят снимать ручки или боятся повредить механизм. К счастью, существует несколько простых способов, позволяющих вернуть им чистоту без снятия.
Почему ручки загрязняются больше всего
При приготовлении пищи на поверхности ручек оседают капли жира, пара и пыли. Если не очищать их регулярно, образуется липкий налет, который постепенно затвердевает. Именно поэтому устаревшие загрязнения удалять гораздо сложнее свежих.
Кроме того, грязь накапливается у основания ручек, куда практически не достает обычная тряпка.
Самый простой способ очищения
Один из самых эффективных домашних методов — использование теплой воды с несколькими каплями средства для мытья посуды.
В готовом растворе следует смочить мягкую ткань или губку и тщательно протереть ручки. Если жир уже успел засохнуть, приложите смоченную салфетку к загрязненному участку на 10-15 минут. За это время налет размягчится, и его будет гораздо легче удалить.
Как очистить труднодоступные места
Больше грязи накапливается вокруг основания ручек и в мелких щелях.
Для очищения таких мест отлично подходит старая зубная щетка с мягкой щетиной. Она легко проникает в узкие промежутки и удаляет даже стойкий жир.
Еще одним удобным помощником станут ватные палочки, которыми можно аккуратно очистить углы и труднодоступные участки.
Если загрязнения очень старые
Если ручки давно не очищались, используйте хозяйственное мыло. Натрите небольшое количество мыла на терке, растворите в горячей воде и нанесите полученную пену на загрязнение. Через 15 минут жир станет значительно более мягким, после чего его легко убрать зубной щеткой или губкой.
Такой способ хорошо справляется даже со старыми отложениями и одновременно буде безопасным для большинства поверхностей.
Чего не стоит делать
Чтобы не повредить ручку газовой плиты, не рекомендуется использовать металлические губки, ножи или другие острые предметы. Они оставляют царапины, у которых впоследствии еще быстрее скапливается грязь.
Также не следует заливать ручки большим количеством воды. Избыток влаги может попасть во внутрь механизма и повлиять на его работу.
Как дольше сохранить ручки чистыми
Лучший способ избежать сложной уборки — регулярно протирать ручки после приготовления пищи. Для этого достаточно влажной салфетки или микрофибры с небольшим количеством моющего средства.
Если уделять этому несколько минут в неделю, жир не будет успевать накапливаться, а генеральную уборку придется проводить значительно реже.