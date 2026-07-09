Суд по убийству Березовской: адвокат эксполицейского объяснил, почему в подвале лежали топоры и лопаты

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Адвокат эксполицейского Киевской области Виталия Жиковича, второго подозреваемого в убийстве Анастасии Березовской, Анатолий Иванов озвучил свою версию о подвальном помещении. Он уверяет, что это не пыточная, а бомбоубежище.

Об этом он сказал из зала суда в четверг, 9 июля.

По его словам, лопаты и топор находились в подвале, чтобы в случае прилета себя откопать.

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«Каждую ночь здесь прилетает, и здесь, кто живет в частных домах, имеет подвал. И не дай Бог прилетит, когда человек в подвале, домик завалится. Чтобы себя как-то откопать, логично, что у нас есть лопатка и топор», — сказал он.

Он обвиняет журналистов в том, что те раскрыли тайну следствия. Заметим, что впервые о «подвальном помещении, похожем на комнату пыток», сообщила Служба безопасности Украины.

«Перед тем, как все это бросать в СМИ. И во-первых, зачем было представителям ОП бросать эти фото? Это оперативная съемка, это подтверждения, не подтверждения. Это тайна следствия», — отметил адвокат.

По информации прокурора, Виталию Жиковичу грозит пожизненное заключение в случае доказывания его вины в убийстве Анастасии Березовской. Его отправили под стражу на два месяца без права на залог.

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Убийство главной подозреваемой в покушении на Ермолаева Березовской — последние новости

Напомним, по информации Офиса генпрокурора, Березовская, ранее подозреваемая в покушении на убийство украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, вернулась в Украину 1 июля, а уже через несколько дней ее тело с огнестрельными ранениями нашли закопанным в Киевской области. 7 июля правоохранители объявили подозрение двум задержанным.

Журналисты «Схем» установили, что одним из подозреваемых является 33-летний уроженец Житомира Владислав Реут. Официальное следствие называет его действующим сотрудником Главного управления разведки Минобороны. Второй причастный к убийству украинки — 49-летний уроженец Умани. До 2020 он работал в уголовном розыске полиции Киевской области, а также мог быть бойцом «Правого сектора».

Во время обыска в доме бывшего правоохранителя обнаружили подвальное помещение, похожее на комнату пыток, рассказали в СБУ.

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