Украина нанесла сокрушительный удар по танкерному флоту РФ: что известно о последствиях

Танкер РФ / © Associated Press

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За последние четыре дня Силы беспилотных систем и СБУ подбили 34 российских судна, большинство из которых — нефтяные танкеры. Больше всего ударов нанесли по Азовскому морю, которое Россия считает своим тылом.

Об этом пишет Defense Express.

Также об этом отчитался командующий Силами беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди. Сообщается, что самой результативной стала ночь с 8 на 9 июля. Тогда беспилотники СБС попали в 12 танкеров, один сухогруз и один буксир. Всего в период с 6 по 9 июля ударами украинских дронов были поражены 25 танкеров, 6 сухогрузов, один паром и один буксир.

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Кроме того, 7 июля безэкипажный катер СБУ Sea Baby поразил еще один российский танкер в Черном море. Анализ обнародованных видеозаписей показывает, что украинские беспилотники действуют по четкой схеме: первый дрон бьет в рубку судна, чтобы обездвижить его и лишить управления, а второй атакует палубу с резервуарами, провоцируя пожар и уничтожая бортовое оборудование.

Хотя ни одно из пораженных судов полностью не затонуло, корабли, где вспыхнули масштабные пожары, фактически выведены из строя без возможности восстановления. Суда с поврежденными рубками потребуют длительного и дорогостоящего ремонта.

Поскольку судоремонтные мощности РФ ограниченны и не рассчитаны на одновременное восстановление такого количества танкеров и сухогрузов, возвращение этого флота в строй может растянуться на годы.

Украина атакует танкеры РФ — последние новости

Напомним, Украина ужесточает давление на российскую логистику в оккупированном Крыму. После ударов по восьми танкерам, мостам и энергетическим объектам обеспечение войск РФ на полуострове может существенно усложниться.

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Также украинский морской дрон Sea Baby утром 8 июля атаковал крупный российский танкер Blue недалеко от оккупированной Ялты. Это судно входит в «теневой флот» РФ и тайком возит нефть в обход международных санкций.

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