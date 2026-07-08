СБУ атаковала танкер "теневого флота" РФ возле Крыма: есть видео спецоперации

Sea Baby

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Украинский морской дрон «Sea Baby» утром 8 июля атаковал крупный российский танкер «Blue» неподалеку от оккупированной Ялты. Это судно входит в «теневой флот» РФ и тайком возит нефть в обход международных санкций.

Об успешной спецоперации сообщили в Службе безопасности Украины.

Морской дрон СБУ атаковал российский танкер Blue — что известно

По данным ведомства, в момент взрыва танкер находился в исключительной экономической зоне Украины. Беспилотник Sea Baby попал в кормовую часть судна. Российская авиация пыталась помешать атаке и уничтожить украинский дрон, однако ее действия оказались безрезультатными.

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«Танкер „Blue“ находится под санкциями Европейского Союза, Великобритании, Канады, Австралии и Украины за участие в транспортировке российской нефти в обход международных санкций. Он относится к классу Suezmax — крупным морским танкерам, которые используются для транспортировки значительных объемов нефти и нефтепродуктов», — сообщили в СБУ.

В украинской спецслужбе подчеркнули, что поражение судов «теневого флота» является частью системной работы по ослаблению военно-экономического потенциала РФ, финансирующей войну против Украины за счет экспорта нефти. С точки зрения международного права и законов войны такие танкеры являются легитимными военными целями, а удары по ним уменьшают доходы Кремля и усложняют российскую логистику.

ВСУ атакует танкеры РФ — последние новости

Напомним, Украина ужесточает давление на российскую логистику в оккупированном Крыму. После ударов по восьми танкерам, мостам и энергетическим объектам обеспечение войск РФ на полуострове может существенно усложниться.

К слову, Украина заявляет о законном праве атаковать российский «теневой флот», помогающий финансировать войну. Киев пытается доказать, что такие суда могут иметь статус военных активов.

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