РФ шпионила за ядерными базами НАТО с "теневого флота": The Guardian раскрыл подробности

База НАТО (иллюстративная фотография)

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Российская разведка полтора года следила за ядерными и военными базами в Британии, Франции, Бельгии и Нидерландах. Для этого россияне запускали дроны со своих гражданских судов, так называемого «теневого флота».

Об этом сообщает издание The Guardian.

Аналитики исследовали 144 инцидента в более чем десятке стран НАТО и Ирландии, которые начались в конце 2024 года. По данным экспертов, российская разведка, вероятно, под руководством ГРУ, действовала со «значительной безнаказанностью», обнаружив стратегические пробелы в оборонных системах Альянса.

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«По нашей оценке, Кремль очень вероятно провел скоординированную кампанию по использованию беспилотных летательных аппаратов над Европой», — отметил старший научный сотрудник IISS Чарли Эдвардс.

Он добавил, что эти действия явились успехом для Кремля и провалом для союзников, ведь их оборона не готова бороться с дешевыми и малыми дронами на низкой высоте. Целью Москвы было наблюдение за ядерными объектами, изучение военных маршрутов и психологическое давление.

Среди главных целей запускавших с моря русских невооруженных беспилотников были:

Великобритания: авиабазы Лейкенхит (где в июле 2025 года разместили американское ядерное оружие) и Фэйрфорд.

Франция: база атомных подлодок на острове Иль-Лонг в Бретани.

Бельгия и Нидерланды: авиабазы Кляйне-Брогель и Фолькель, где хранится тактическое ядерное оружие США.

Для запусков использовались гражданские суда и танкеры с выключенными отслеживающими устройствами. В частности, в сентябре 2025 года из-за фиксации дронов закрывали аэропорт Копенгагена в Дании. Тогда французские военные задержали один из подозрительных танкеров под названием «Боракай». На его борту обнаружили двух граждан России, работающих в частной российской военной компании Moran Security Group.

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«Идентификация двух российских частных военных подрядчиков подтвердила милитаризацию танкеров теневого флота не как гипотезу, а как оперативную практику», — отмечают в отчете IISS.

Также зафиксированы случаи шпионажа в сентябре и ноябре 2025 года в Германии, а в декабре 2025 года четыре дрона пролетели над кораблем ВМС Ирландии после визита президента Украины Владимира Зеленского.

Европейские правительства долго неохотно выдвигали официальные обвинения в адрес Москвы. Однако, как отметил Чарли Эдвардс, «каждое правительство, с которым мы общались, сказало, что они будут приветствовать публикацию отчета». По данным аналитиков, интенсивность запусков снизилась только в 2026 году, когда военно-морские силы стран Европы начали задерживать суда российского теневого флота.

Напомним, Украина заявляет о законном праве атаковать российский «теневой флот», помогающий финансировать войну. Киев пытается доказать, что такие суда могут иметь статус военных активов.

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Ранее мы писали, что 14 июня британские военные перехватили у Ла-Манши танкер российского «теневого флота». Экс-премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал эту операцию очередным ударом по финансированию войны Путина против Украины и поблагодарил военных за защиту безопасности страны.

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