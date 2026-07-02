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Мальчик во время отдыха на озере заразился бактерией, которая заживо пожирала его тело
В Великобритании спасли подростка, который во время отдыха заразился бактерией, пожиравшей его плоть.
Мальчик, который во время жары пытался охладиться, прыгнув в озеро, лишился части ноги, поскольку из-за пореза он заразился опасным микроорганизмом.
Об этом пишет mirror.co.uk.
14-летний Джейкоб Батлер на прошлой неделе, во время жары, решил поплавать в холодной воде озера в парке «Коллиерс Мосс», недалеко от Бертонвуда в графстве Чешир. Там он зацепился ногой за кусок проволоки и получил ужасную рану на правой ноге. Рана стала местом проникновения смертельно опасных бактерий, из-за чего он оказался в больнице с тканепожирающей инфекцией.
Во время отдыха мальчику помог рыбак, который перевязал ему рану. Впоследствии подростка госпитализировали и провели ему операцию. Однако спустя некоторое время болезнь вновь вернулась.
Мать Ребекка Батлер рассказала, что 13 мая она вновь отвезла сына в отделение неотложной помощи, заметив признаки инфекции, а от ноги Джейкоба исходил запах «гнилого мяса».
Она добавила: «Там пахло смертью, это было ужасно. Я забеспокоилась и отвезла его в больницу, где врачи сказали мне, что его нога поражена болезнью, которая пожирает плоть. Это было страшно, ведь они сказали, что если бы я не привезла его вовремя, это могло бы угрожать его жизни. Но врачи прекрасно о нём позаботились».
Джейкобу пришлось во второй раз лечь под нож, чтобы удалить все остатки инфекции, и врачи сделали жуткое открытие: бактерия съела «около 15 см» его плоти. Женщина добавила, что «под ней оказалась только голая кость, без каких-либо тканей». Это испытание было «разрушительным», добавила она, и заставило её опасаться, что сын умрёт. У Джейкоба на ноге осталась дыра, поскольку врачам пришлось удалить часть мышц, чтобы предотвратить распространение бактерий.
У него осталась широкая и глубокая рана чуть ниже колена, а крупные чёрные швы, покрывающие обнажённую кость, заменили некогда гладкую кожу.
В конце концов, Ребекка сказала, что её сыну повезло остаться в живых после такой тяжёлой инфекции.