Белое пятно на арбузе

Реклама

Что означает белое пятно на арбузе

Светлый участок на арбузной кожуре, известный как полевая метка, образуется на том месте, которым плод лежал на земле во время роста. Из-за отсутствия солнечного света в этой зоне не производится зеленый пигмент, поэтому она остается бледной. Наличие одной такой сплошной метки на «брюшке» плода абсолютно нормально и безопасно, если она остается твердой и гладкой, как и остальная поверхность.

Однако цвет и размер этого пятна четко указывают на качество урожая. Маленькое или слишком светлое белое пятно означает, что арбуз сорвали слишком рано, поэтому внутри он окажется безвкусным и травянистым. Если на арбузе заметно несколько разрозненных белых или серых пятен с мягкой текстурой, налетом или слизью, это уже не следует от земли, а признак гнили, плесени и порчи плода.

Что означают другие пятна и узоры на арбузе

Внешний вид остальной корки арбуза также содержит важные подсказки о его созревании, сочности и уровне сахара.

Реклама

Желтое или оранжевое пятно. Если полевая метка вместо белой стала насыщенно желтой или даже оранжевой, это лучший знак длительного созревания плода на грядке, что гарантирует очень сладкую мякоть.

Густая темная паутинка. Сухие коричневые завитки на кожуре возникают из-за частого опыления цветка пчелами. Чем больше такой сетки на поверхности, тем выше содержание сахара в мякоти.

Темно-зеленая матовая корка. Оптимально зрелый арбуз имеет именно такую тусклую поверхность, тогда как светлая и глянцево блестящая кожура является прямым признаком недозрелости плода.

Круглая форма и высокий вес. Округлые пропорции указывают на сочность и сладость, в то время как удлиненная форма и подозрительная легкость чаще свидетельствуют о наличии водянистой и пресной сердцевины.

Как правильно выбрать спелый арбуз

Для гарантированного выбора идеального плода на рынке или в магазине следует применять четкий пошаговый метод обзора.

Сначала необходимо найти полевую метку и убедиться, что она большая и имеет яркий желтый или оранжевый оттенок.

Далее следует внимательно рассмотреть кожуру, выбирая темно-зеленые матовые экземпляры, обильно покрытые сухой коричневой паутинкой и полностью избегать плодов с мягкими или серыми пятнами.

Обязательно нужно проверить место от стебля, сухой и морщинистый следует свидетельствовать о полной зрелости, а зеленый или влажный хвостик выдает заранее срезанный арбуз.

Реклама

Напоследок следует сравнить вес одинаковых по размеру плодов, взять самый тяжелый из них и слегка постучаться по корке — спелый арбуз всегда издает громкий, четкий и звонкий бас, а не глухой звук.

Новости партнеров