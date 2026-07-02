"Только остров Москва": Зеленский объяснил, что может принудить Путина к переговорам

Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

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Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские операции и фактическая остановка российских войск на поле боя создают серьезные проблемы для Владимира Путина внутри России.

Об этом глава государства сказал корреспонденту ТСН.ua на месте удара у одной из многоэтажек в Дарницком районе в четверг, 2 июля.

По словам президента, у России "большие проблемы", а Путину сложно отвечать даже на лояльные вопросы российского общества.

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"Безусловно, украинская операция и фактическая остановка их на поле боя в Украине не дает спокойно отвечать Путину на и так лояльные вопросы их общества. Ему очень сложно отвечать, потому что у них большие проблемы", — заявил Зеленский.

На вопрос, может ли "остров Крым" мотивировать Путина к реальным переговорам, Зеленский ответил, что на него может повлиять только "остров Москва".

"Остров Москва его может только сносить. Все его разговоры о том, что он знает Крым, любит, ему это нужно — это ложь. Он не знает нашего государства. В большинстве этих городов и сел, которые они временно оккупировали, он не бывал", — отметил Зеленский.

Президент считает, что Путин пытается показать собственному обществу, будто Россия побеждает, ведь ему нужно "продать" россиянам большую победу.

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"Победы нет, победы не будет", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, именно поэтому Кремль прибегает к запугиванию Украины массированными ударами и агрессивной риторикой.

В то же время Зеленский заявил, что такие попытки не будут иметь успех. Он также призвал партнеров не расслабляться и продолжать поддерживать Украину.

"Нужно поддерживать Украину, потому что нужно бороться вместе", — подытожил президент.

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Война в Украине: последние новости

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин сейчас находится на развилке между тремя сценариями: окончание войны, ее продолжение с новой мобилизацией или попытка втянуть в конфликт европейские страны НАТО с помощью воздушных ударов.

Также напомним, в России усугубляется топливный кризис: на фоне украинских атак по нефтяной инфраструктуре перебои с горючим зафиксированы почти в 80 регионах страны, а также в оккупированном Крыму.

В то же время Россия наносит удары по жилым кварталам Украины, пытаясь оказывать психологическое давление на мирное население и побуждать украинцев требовать от власти территориальных уступок. Президент РФ Владимир Путин живет в «розовом информационном пузыре».

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