Россия готовит новое наступление на севере: Сырский сказал, есть ли угроза Киеву

Что известно о наступлении РФ на Черниговщину

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Российские войска готовят возможные наступательные действия на севере Украины. Наиболее реалистичным сценарием является удар из Брянской области на территорию Черниговщины.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский эксклюзивно для ТСН в рамках национального телемарафона «Єдині новини».

«Самый вероятный вариант, и это подтверждается несколькими данными — возможны наступательные действия на севере с территории России, из Брянской области. Это реалистичный вариант, и, конечно, мы к этому готовимся», — сообщил главком ВСУ.

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Он уточнил, что россияне не намерены наступать на Киев. Но вполне серьезно рассматривают возможность наступления на Черниговскую область.

По словам Сырского, враг планирует продвинуться вглубь региона, чтобы растянуть линию фронта и заставить ВСУ задействовать резервы с активных направлений.

«Такой способ растяжения фронта и лишения нас резервов. Учитывая общую численность собственных войск и количество боевых бригад, полков», — подытожил главком ВСУ.

Напомним, в начале мая президент Владимир Зеленский уже предупреждал, что на участках белорусско-украинской границы была зафиксирована «специфическая активность» со стороны Беларуси.

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Зеленский даже проводил заседание Ставки из-за угрозы вражеского наступления на Киев и Чернигов.

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