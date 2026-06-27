Темпы наступления РФ упали, но есть важный нюанс: Сырский объяснил, в чем опасность

Александр Сырский. / © Associated Press

Реклама

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что пока не заметил изменения в общих военных целях России. В то же время темпы наступления оккупантов резко замедлились.

Об этом главком заявил в интервью изданию The Times.

По его словам, сейчас на фронте продолжаются бои. В частности, в украинском крепостном городе Константиновка Донецкой области. На этом участке фронта в Донбассе российские войска, просачиваясь вперед, недавно захватили часть территории.

Реклама

Он отметил, что, как и в прошлом, армия РФ продолжает операции силами пехотных подразделений, применяя тактику «тысячи порезов» в попытках продвинуться как можно глубже в нашу оборону.

«Российское командование не отказалось от планов по захвату украинских территорий. Они только корректируют свои временные рамки. Их главной целью до сих пор остается захват нашей территории», — подчеркнул Сырский.

Говоря о целях Украины в этой войне, он высказался о содержании территорий, уничтожении россиян в большом количестве, чтобы уменьшилась возможность РФ для их пополнения, разрушения российской логистики ударами дронов и т.д.

Напомним, Сырский во время разговора воздержался от заявлений, что война достигла переломного момента. В свою очередь, отметил он, украинская армия планирует довести РФ до полной остановки из-за системного обескровливания ее военного и экономического потенциала.

Реклама

В то же время главком отметил, что новейшие военные технологии кардинально изменили текущую ситуацию на фронте. Так, из-за развития беспилотной авиации обе стороны практически упустили возможность использовать тяжелую бронетехнику для больших прорывов. В таких условиях командирам приходится полагаться исключительно на пехоту — бойцы вынуждены преодолевать значительные расстояния сами по себе.

Новости партнеров