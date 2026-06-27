Темпи наступу РФ впали, але є важливий нюанс: Сирський пояснив, у чому небезпека

Олександр Сирський. / © Associated Press

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що поки не помітив змін у загальних військових цілях Росії. Водночас цього року темпи наступу окупантів різко сповільнилися.

Про це головком заявив в інтерв’ю виданню The Times.

З його слів, наразі на фронті тривають бої. Зокрема, в українському фортечному місті Костянтинівка у Донецькій області. На цій ділянці фронту на Донбасі російські війська, просочуючись вперед, нещодавно захопили частину території.

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Він зауважив, що як і торік, армія РФ продовжує операції силами піхотних підрозділів, застосовуючи тактику «тисячі порізів» у спробах просунутися якомога глибше в нашу оборону.

«Російське командування не відмовилося від планів із захоплення українських територій. Вони лише коригують свої часові рамки. Їхньою головною метою досі залишається захоплення нашої території», наголосив Сирський.

Говорячи про цілі України у цій війні, він висловився про утримування територій, знищення росіян у великій кількості, аби зменшилася можливість РФ їхнього поповнення, руйнування російської логістику ударами дронів тощо.

Нагадаємо, Сирський під час розмови утримався від заяв, що війна досягла переламного моменту. Натомість, зауважив він, українська армія планує довести РФ до повної зупинки через системне знекровлення її військового та економічного потенціалу.

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Водночас головком зауважив, що новітні військові технології кардинально змінили поточну ситуацію на фронті. Так, через розвиток безпілотної авіації обидві сторони практично втратили можливість використовувати важку бронетехніку для великих проривів. У таких умовах командирам доводиться покладатися винятково на піхоту — бійці змушені долати значні відстані власними силами.

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