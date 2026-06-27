Райони в руїнах, майже тисяча загиблих, багато поранених: подробиці страшного землетрусу (фото)

Землетрус у Венесуелі. / © Associated Press

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Венесуела оговтується після масштабної катастрофи — потужних землетрусів, які сталися з різницею в кілька секунд. Другий поштовх магнітудою 7,5 став одним із найсильніших. Наразі відомо про 920 загиблих та тисячі поранених.

Рятувальні операції тривають безперервно, під завалами шукають людей, пише ВВС.

За даними останніми даними уряду, внаслідок землетрусів у Венесуелі загинуло 920 людей, а ще 3360 отримали поранення. Окрім того, багато людей зникли безвісти, а тому кількість загиблих зростатиме. Пошукові роботи тривають. Сотні іноземних рятувальників прибули до країни.

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Міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельо заявив, що від двох землетрусів постраждало кілька штатів. У столиці Каракас найбільше руйнувань у Лос-Палос-Грандес та Альтамірі. Водночас, за словами чиновників, найбільше постраждав регіон на північ від столиці — Ла-Гуайра. У штаті також розташований один із двох головних портів країни та Міжнародний аеропорт імені Сімона Болівара в Майкетії.

Голова Національної асамблеї Хорхе Родрігес повідомив, що пошкоджено і зруйновано щонайменше 1000 об’єктів інфраструктури. Зокрема, житлові будинки, а також лікарні та торгові центри.

Венесуелу сколихнув один із найпотужніших землетрусів за століття. / © Associated Press

Венесуелу сколихнув один із найпотужніших землетрусів за століття. / © Associated Press

Ситуація у Венесуелі

Медичні заклади перевантажені. Лікарі кажуть, що навіть до катастрофи було важко лікувати пацієнтів, бо бракувало медикаментів. Зараз ситуація погіршилася ще більше. Поранених лікують у тимчасових закладах.

Експерти кажуть, що Венесуела була погано підготовлена ​​та вразлива в надзвичайній ситуації через свою «руйновану інфраструктуру» після десятиліть недостатнього інвестування. Країна переживає понад десять років глибокої економічної кризи, яка призвела до погіршення рівня життя в багатій на нафту країні.

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Керівник гуманітарних питань ООН Том Флетчер заявив, що катастрофа «потребує міжнародної глобальної відповіді, і ми її скоординуємо та зробимо».

Венесуелу сколихнув один із найпотужніших землетрусів за століття. / © Associated Press

Венесуелу сколихнув один із найпотужніших землетрусів за століття. / © Associated Press

Венесуелу сколихнув один із найпотужніших землетрусів за століття. / © Associated Press

Нагадаємо, увечері 24 червня Венесуела пережила серію потужних землетрусів магнітудою 7,1 та 7,5. Перший зафіксували поблизу міста Морон на карибському узбережжі Венесуели, що за 168 км на захід від Каракаса. Менш ніж за хвилину регіон сколихнув другий, ще потужніший землетрус магнітудою 7,5.

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