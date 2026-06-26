Церковне свято 27 червня / © pexels.com

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Завтра, 27 червня, в православному календарі день пам’яті блаженного священномученика єпископа Миколая (Чарнецького); блаженного священномученика Омеляна (Ковча) та інших.

Миколай Чарнецький народився 14 грудня 1884 року на Галичині. Після духовної освіти в Римі він став священником, а згодом вступив до Чину редемптористів. Його служіння швидко набуло масштабного значення — він був місіонером, душпастирем і духовним провідником у складний історичний час.

1931 року Миколай Чарнецький отримав єпископські свячення. Його діяльність припала на період політичних потрясінь, а після встановлення радянської влади Церква опинилася під жорстоким тиском.

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1945 року його заарештували разом з іншими єпископами УГКЦ. Далі — тюрми, допити, заслання та каторжні умови. Попри фізичні страждання, він залишався духовно незламним, підтримуючи вірних і священників навіть у неволі.

Помер після років поневірянь 1959 року. Його життя стало символом єпископського служіння в умовах підпілля та переслідувань.

Омелян Ковч народився 20 серпня 1884 року на Гуцульщині в родині священника. Отримавши освіту в Римі, він був висвячений на священника 1911 року.

Його служіння припало на надзвичайно складні часи — Першу та Другу світові війни. Він був військовим капеланом Української Галицької Армії, а згодом душпастирював у Перемишлянах, де здобув любов парафіян як пастир, який жив серед людей і для людей.

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Під час нацистської окупації о. Омелян Ковч проявив виняткову мужність: він рятував євреїв, допомагав переслідуваним, не зважаючи на небезпеку для власного життя. За це його заарештувало гестапо.

1943 року його відправили до концтабору Майданек. Навіть там він не припинив священничого служіння: підтримував в’язнів різних національностей і віросповідань, залишаючись для них духовною опорою.

25 березня 1944 року він загинув у концтаборі. Його слова, звернені до людей у неволі, стали духовним заповітом: він бачив Бога в кожній людині, незалежно від її походження чи віри.

Церковне свято 27 червня — день пам’яті святого преподобного Самсона, лікаря

Святий Самсон жив у VI столітті в Константинополі. Він походив із заможної родини та отримав добру освіту, зокрема й медичну. Вже змолоду він проявляв схильність до допомоги хворим і бідним, поєднуючи знання лікаря з глибокою вірою.

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Після смерті батьків Самсон вирішив повністю присвятити себе Богові. Він роздав спадщину бідним і прийняв священничий сан.

Найвідомішою частиною його життя стало створення лікарні та притулку для нужденних у Константинополі.

Самсон не лише організував цю справу, але й сам лікував людей, часто безкоштовно. Він вважав, що допомога хворому — це служіння самому Христові.

Його діяльність стала одним із перших прикладів християнської медицини як системного милосердного служіння.

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За переданням, Самсон мав особливу благодать зцілення. Одне з найвідоміших чудес пов’язане з імператором Юстиніаном I, який тяжко захворів.

Після молитви святого імператор отримав одужання. На знак вдячності Юстиніан наказав щедро підтримувати лікарню Самсона та зміцнити її як важливий благодійний центр Константинополя.

Самсон жив скромно, у пості та молитві. Він уникав розкоші, хоча мав можливість жити в багатстві. Його головною цінністю була любов до людини.

Прикмети 27 червня

Народні прикмети 27 червня / © pexels.com

Вранці туман — чекайте на ясний і теплий день.

З заходу швидко насуваються темні хмари — буде короткочасна злива.

Липа вже рясно цвіте — до теплого і врожайного літа.

Що завтра не можна робити

Наші предки не радили впускати у серце гнів, образи чи конфлікти з рідними. Вважалося, що сварки цього дня можуть порушити домашню гармонію й накликати труднощі на сім’ю. Також не заохочували далекі подорожі — вірили, що вони можуть скластися невдало або принести зайві клопоти. Окремо підкреслювалося: не можна відмовляти людині, яка просить про допомогу, адже така відмова може обернутися власними втратами чи складними ситуаціями в майбутньому.

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Що можна робити завтра

У народній традиції 27 червня відоме як день Самсона-Сіногноя. Вважалося, що саме в цей період часто приходять затяжні дощі, через які скошене сіно не встигає висохнути, псується й починає пріти. Цей день мав і символічне значення очищення простору. За повір’ями, було добре позбавлятися зайвих і непотрібних речей — старого, зламаного, того, що «застоялося» в домі. Вірили, що так людина ніби відкриває простір для захисту та добробуту в родині. При цьому справні речі радили не викидати, а віддавати тим, хто потребує.

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