Ракетно-дронова атака по Україні / © ТСН.ua

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Російські війська 26 червня атакували центральні та інші області України дронами та балістичними ракетами. Станом на ранок триває бойова робота, зафіксовані польоти безпілотників та керованих авіабомб.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У ніч проти 26 червня окупанти атакували Україну, застосувавши сім балістичних ракет «Іскандер-М», які були спрямовані по Київській та Полтавській областях.

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Окрім цього, було запущено 189 ударних безпілотників типу «Шахед» (зокрема реактивні), а також БпЛА «Гербера», «Італмас» і дрони-імітатори типу «Пародія».

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередньою інформацією, станом на ранок силами ППО було знищено або подавлено 177 повітряних цілей. Серед них — три ракети «Іскандер-М» та 174 ворожі безпілотники різних типів. Цілі були ліквідовані над північними, південними, центральними та східними регіонами країни.

Водночас зафіксовано влучання чотирьох балістичних ракет та 11 ударних БпЛА у 12 різних локаціях. Також у шести місцях зафіксовано падіння уламків збитих цілей.

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Ворожа атака триває. У повітряному просторі України все ще перебувають кілька ворожих безпілотників. Також зафіксовано загрозу застосування КАБів на півночі Харківщини. БпЛА рухаються на Харків із північного напрямку, а також у бік Лиманки на Одещині з акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, вночі загарбники здійснили комбіновану атаку ракетами та дронами на промислові об’єкти Кременчуцького району Полтавщини. За даними ОВА, зафіксовано влучання, внаслідок чого частина району залишилася без світла, наразі тривають відновлювальні роботи.

Цієї ж ночі ворог атакував енергетичну та цивільну інфраструктуру Ізмаїльського району на Одещині. Внаслідок ударів пошкоджено енергооб’єкт, через що частина населених пунктів залишилася без світла. Також під час атаки спалахнув котеджний будинок, одна людина отримала поранення.

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