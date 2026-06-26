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Українську область сколихнули вибухи: "приліт" по енергетиці і будинку
Частина населених пунктів опинилася без світла після російської атаки на Одещину
Росія здійснила чергову атаку на південь Одеської області 26 червня, цілячись в енергетичну та цивільну інфраструктуру. Є постраждалий та знеструмлені населені пункти.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Через російські удари у Ізмаїльському районі був пошкоджений енергетичний об’єкт: кілька населених пунктів тимчасово залишилися без електропостачання. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи.
Також зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура. Через атаку загорівся котеджний будинок. Одна людина постраждала.
На місцях події працюють усі відповідні служби.
До слова, цієї ж ночі російські війська здійснили комбіновану атаку ракетами та дронами на промислові об’єкти у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Зафіксовано влучання, через які в частині району зникло світло, фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.