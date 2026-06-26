Українську область сколихнули вибухи: "приліт" по енергетиці і будинку

Пожежа в котеджному будинку на Одещині / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

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Доповнено додатковими матеріалами

Росія здійснила чергову атаку на південь Одеської області 26 червня, цілячись в енергетичну та цивільну інфраструктуру. Є постраждалий та знеструмлені населені пункти.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Через російські удари у Ізмаїльському районі був пошкоджений енергетичний об’єкт: кілька населених пунктів тимчасово залишилися без електропостачання. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи.

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Також зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура. Через атаку загорівся котеджний будинок. Одна людина постраждала.

На місцях події працюють усі відповідні служби.

До слова, цієї ж ночі російські війська здійснили комбіновану атаку ракетами та дронами на промислові об’єкти у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Зафіксовано влучання, через які в частині району зникло світло, фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

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