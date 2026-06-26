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Ворог атакував два великих обласних центри: пролунали вибухи
Перед цим військові попереджали про рух російських ударних безпілотників у напрямку обох міст.
У ніч проти 26 червня у Харкові та Сумах було чути вибухи на тлі оголошеної повітряної тривоги.
Про це повідомляє Суспільне.
«Вибухи пролунали у Харкові та Сумах», — повідомляє видання з посиланням на власних кореспондентів.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування російських ударних безпілотників, які рухалися у напрямку Сум і Харкова.
Станом на цей момент офіційної інформації про можливі руйнування чи постраждалих не надходило.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 26 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що російська армія атакувала залізницю, під прицілом опинилися локомотиви у Запоріжжі та в Сумській області.