Ворог атакував два великих обласних центри: пролунали вибухи

Вибухи пролунали у Харкові та Сумах / © Associated Press

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У ніч проти 26 червня у Харкові та Сумах було чути вибухи на тлі оголошеної повітряної тривоги.

Про це повідомляє Суспільне.

«Вибухи пролунали у Харкові та Сумах», — повідомляє видання з посиланням на власних кореспондентів.

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Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування російських ударних безпілотників, які рухалися у напрямку Сум і Харкова.

Станом на цей момент офіційної інформації про можливі руйнування чи постраждалих не надходило.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 26 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що російська армія атакувала залізницю, під прицілом опинилися локомотиви у Запоріжжі та в Сумській області.

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