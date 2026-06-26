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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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188
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Ворог атакував два великих обласних центри: пролунали вибухи

Перед цим військові попереджали про рух російських ударних безпілотників у напрямку обох міст.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Вибухи пролунали у Харкові та Сумах

Вибухи пролунали у Харкові та Сумах / © Associated Press

У ніч проти 26 червня у Харкові та Сумах було чути вибухи на тлі оголошеної повітряної тривоги.

Про це повідомляє Суспільне.

«Вибухи пролунали у Харкові та Сумах», — повідомляє видання з посиланням на власних кореспондентів.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування російських ударних безпілотників, які рухалися у напрямку Сум і Харкова.

Станом на цей момент офіційної інформації про можливі руйнування чи постраждалих не надходило.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 26 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що російська армія атакувала залізницю, під прицілом опинилися локомотиви у Запоріжжі та в Сумській області.

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Дата публікації
Кількість переглядів
188
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