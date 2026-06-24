Украине нужно три вещи, чтобы удержать инициативу в войне: что назвал Федоров

Михаил Федоров / © Владимир Зеленский

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Министр обороны Михаил Федоров назвал три приоритетных направления поддержки, которые нужны Украине для удержания инициативы на фронте.

Об этом он заявил во время выступления на RUSI Land Warfare Conference перед военными, членами правительств НАТО и представителями defense tech, сообщает Министерство обороны Украины.

По словам Федорова, Украина продолжает наращивать удары по логистике российских войск, развивает "малую ПВО" и масштабирует технологические решения на поле боя.

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В то же время, чтобы сохранять инициативу, Украине необходима поддержка по трем ключевым направлениям.

Первый – ракеты PAC-3 к системам Patriot, которые необходимы для противодействия российской баллистике.

Второй – наращивание производства украинских дронов и ракет. Речь идет о масштабировании собственных технологических возможностей, уже играющих важную роль на фронте.

Третье направление – артиллерийские боеприпасы с дальностью не менее 30 км.

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Федоров подчеркнул, что ответ на эти вызовы усугубит позиции Украины и приблизит справедливый мир.

Напомним, ранее Министерство обороны Украины ввело новый базовый контракт для военнослужащих сроком на 24 месяца. В ведомстве заявляют о более справедливой системе службы и выплатах для тыловых специалистов и специалистов обеспечения.

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