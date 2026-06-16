Кто из военных сможет уволиться со службы: Федоров раскрыл условия и сроки

Увольнение после длительной службы / © Associated Press

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Военнослужащие, длительно находящиеся на службе, могут получить возможность частичного увольнения со службы по указам президента.

Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров эксклюзивно для ТСН в рамках телемарафона Единые новости.

Он ответил на вопрос о тех, кто служит с 2014 или 2022 года.

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По словам Федорова, начало такого процесса планируется с конца осени 2026 года.

«Мы договорились с президентом об этом, и это была его инициатива, что с конца осени этого года начнется частично, по сути, увольнение со службы для тех, кто с 22-го года и раньше в армии», — сказал он.

Федоров объяснил, что решение будет зависеть от двух основных критериев. Первый — общая продолжительность службы.

«Сколько дней вы, сколько вы на службе в армии. Если вы с 14-го, то это будет больше засчитываться. Если вы с 17-го, 18-го года, то вы тоже. Все подпадают под категорию», — отметил министр.

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Второй критерий для увольнения военного со службы

Вторым фактором станет количество дней непосредственного участия в боевых действиях.

«А второй критерий, сколько вы были на боевых. То есть если вы, например, с 22-го года, у вас большое количество боевых дней, то вы можете уже быть уволены со службы указом президента в конце этого года», — заявил Федоров.

В то же время он подчеркнул, что увольнение не будет одноразовым для всех военных. Процесс будет проходить постепенно.

«Количество военнослужащих поочередно, это каждый месяц какое-то количество военнослужащих будет», — объяснил министр.

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По его словам, окончательные решения будут зависеть от ситуации на фронте и возможных действий России.

«Зависит от того, какой будет ситуация на поле боя. Объявит ли Россия дополнительную мобилизацию или нет. От многих критериев зависит», — добавил он.

Федоров отметил, что цель такого подхода — дать возможность военным, длительно защищающим Украину, вернуться к гражданской жизни.

«Для того чтобы военнослужащие смогли дальше выйти и заниматься своей жизнью со службы», — сказал министр.

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Напомним, в Украине были введены новые контракты для военных.

Теперь военнослужащие будут иметь четкие сроки службы, обновленные зарплаты и гарантированную отсрочку после увольнения.

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