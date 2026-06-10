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Демобилизация в Украине: в Генштабе сделали заявление об увольнении военных
В Генштабе ВСУ назвали главное условие демобилизации военных. Андрей Гнатов объяснил, как показатели призыва влияют на увольнение защитников со службы.
Уволить военных со службы сейчас сложно, ведь этот процесс полностью зависит от того, сколько людей мобилизуют.
Об этом в интервью LIGA.net сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов.
Когда возможна демобилизация в Украине — объяснение Гнатова
Руководитель Генштаба отметил, что вопрос демобилизации остается «очень сложным». Над его урегулированием ведется непрерывная работа. Сейчас у специалистов уже есть несколько идей для решения этой проблемы.
В то же время он подчеркнул, что если людей будут призывать маловато, то массово отпускать защитников домой не удастся. Андрей Игнатов объяснил, что мобилизация и демобилизация неразрывно связаны между собой.
«Чем выше будут показатели призыва, тем больше возможностей появится для увольнения тех категорий военных, которые уже имеют на это право», — подчеркнул начальник Генерального штаба ВСУ.
По его словам, сейчас власти рассматривают механизмы первоочередного увольнения со службы бойцов, которые находятся на фронте с первых дней полномасштабного вторжения России или имеют многолетний опыт службы.
Мобилизация в Украине — последние новости
Напомним, даже наличие законной отсрочки не всегда гарантирует, что человека не мобилизуют по ошибке. Около 7% мобилизованных фактически имели право на отсрочку, однако в ходе мобилизационных мероприятий ее не учли.
Также правительство изменило правила бронирования работников и критерии критически важных предприятий, введя новые условия для бизнеса.
К слову, правила мобилизации постоянно меняются, а вместе с ними возникает немало вопросов у военнообязанных. ТСН.ua собрал ответы на самые актуальные вопросы.