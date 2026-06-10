Демобилизация в Украине: в Генштабе сделали заявление об увольнении военных

Демобилизация / © ТСН.ua

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Уволить военных со службы сейчас сложно, ведь этот процесс полностью зависит от того, сколько людей мобилизуют.

Об этом в интервью LIGA.net сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов.

Когда возможна демобилизация в Украине — объяснение Гнатова

Руководитель Генштаба отметил, что вопрос демобилизации остается «очень сложным». Над его урегулированием ведется непрерывная работа. Сейчас у специалистов уже есть несколько идей для решения этой проблемы.

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В то же время он подчеркнул, что если людей будут призывать маловато, то массово отпускать защитников домой не удастся. Андрей Игнатов объяснил, что мобилизация и демобилизация неразрывно связаны между собой.

«Чем выше будут показатели призыва, тем больше возможностей появится для увольнения тех категорий военных, которые уже имеют на это право», — подчеркнул начальник Генерального штаба ВСУ.

По его словам, сейчас власти рассматривают механизмы первоочередного увольнения со службы бойцов, которые находятся на фронте с первых дней полномасштабного вторжения России или имеют многолетний опыт службы.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, даже наличие законной отсрочки не всегда гарантирует, что человека не мобилизуют по ошибке. Около 7% мобилизованных фактически имели право на отсрочку, однако в ходе мобилизационных мероприятий ее не учли.

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Также правительство изменило правила бронирования работников и критерии критически важных предприятий, введя новые условия для бизнеса.

К слову, правила мобилизации постоянно меняются, а вместе с ними возникает немало вопросов у военнообязанных. ТСН.ua собрал ответы на самые актуальные вопросы.

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