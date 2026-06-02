Когда возможна демобилизация в Украине: командующий Нацгвардией объяснил

Демобилизация

Процесс демобилизации в Украине смогут начать только после полной остановки боевых действий и завершения дополнительного стабилизационного периода.

Об этом в интервью изданию LIGA.net заявил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

Когда будет демобилизация в Украине — ответ нацгвардейца

По словам главы Нацгвардии, этот промежуточный этап необходим для адаптации и переформатирования структуры войск.

«Где-то за год будет стабилизационный период — будем учиться не воевать. Лишь потом, через год после того, как остановятся боевые действия, возможна демобилизация. Мне кажется, это объективно», — дословно сообщил Пивненко.

Командующий НГУ также затронул тему мобилизационных процессов в стране. По его мнению, оптимальным механизмом пополнения армии есть рекрутинг. Однако сейчас этот инструмент обеспечивает не более 30% от общего количества новобранцев.

Из-за таких показателей Александр Пивненко отметил необходимость реформирования и изменения подходов в работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Кроме того, должностное лицо признало наличие системных проблем с ротацией подразделений, отметив, что фиксируются случаи, когда украинские бойцы вынуждены непрерывно находиться на передовых позициях сроком до полугода.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, Минобороны Украины готовит механизмы установления четких сроков военной службы, которые планируется внедрить в ближайшие месяцы. Рассматривается возможность увольнения после 5 лет службы или заключение контракта на 2 года с гарантированным увольнением после его завершения.

Ранее мы писали, что в Украине готовят масштабную реформу мобилизации, которая предусматривает усиление ответственности и принудительные меры для военнообязанных в розыске, чтобы обеспечить ротацию военных, воюющих с 2022 года.

